138-метровую яхту Ахметова за 500 миллионов евро заметили в порту Мальорки

Внушительная 138-метровая суперъяхта проекта Luminance в настоящее время пришвартована в Пуэрто-Порталс на Мальорке, сообщает испанская пресса.

Судно известно тем, что оценивается приблизительно в 500 миллионов евро и принадлежит президенту «Шахтера» Ринату Ахметову, который считается самым богатым человеком Украины.

Яхта имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку и на ней могут разместиться 40 гостей в 20 каютах, а экипаж из 24 человек отвечает за все услуги на борту. В числе удобств – две вертолетные площадки, большой пляжный клуб с бассейном-инфинити, тренажерный зал, спа-центр и скоростной лифт, соединяющий различные палубы судна.

Присутствие яхты Ахметова в водах Мальорки, как отмечается, совпадает с началом сезона суперъяхт в этом регионе, когда одни из самых больших и эксклюзивных частных судов в мире начинают прибывать в средиземноморские порты, такие как Пуэрто-Порталс.

Ранее сообщалось, что яхта проекта Luminance была построена и передана в пользование Рината Ахметова в конце 2023 года, а ее строительство шло с 2018-го.