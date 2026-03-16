  4. 138-метровую яхту Ахметова за 500 миллионов евро заметили в порту Мальорки
138-метровую яхту Ахметова за 500 миллионов евро заметили в порту Мальорки

Судно относится к числу крупнейших в мире в своем классе

Внушительная 138-метровая суперъяхта проекта Luminance в настоящее время пришвартована в Пуэрто-Порталс на Мальорке, сообщает испанская пресса.

Судно известно тем, что оценивается приблизительно в 500 миллионов евро и принадлежит президенту «Шахтера» Ринату Ахметову, который считается самым богатым человеком Украины.

Яхта имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку и на ней могут разместиться 40 гостей в 20 каютах, а экипаж из 24 человек отвечает за все услуги на борту. В числе удобств – две вертолетные площадки, большой пляжный клуб с бассейном-инфинити, тренажерный зал, спа-центр и скоростной лифт, соединяющий различные палубы судна.

Присутствие яхты Ахметова в водах Мальорки, как отмечается, совпадает с началом сезона суперъяхт в этом регионе, когда одни из самых больших и эксклюзивных частных судов в мире начинают прибывать в средиземноморские порты, такие как Пуэрто-Порталс.

Ранее сообщалось, что яхта проекта Luminance была построена и передана в пользование Рината Ахметова в конце 2023 года, а ее строительство шло с 2018-го.

По теме:
ВИДЕО. В Бразилии показали необычную версию футбола
ФОТО. У Мудрика таки появилась новая девушка? Однозначный намек
ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал
Алексей Сливченко Источник: menorca.info
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отреагировало на выбор Реброва в сборную Украины
Футбол | 16 марта 2026, 19:26 0
Динамо отреагировало на выбор Реброва в сборную Украины
Динамо отреагировало на выбор Реброва в сборную Украины

Киевляне обнародовали список игроков, которые отправятся в сборную

Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 16 марта 2026, 06:42 0
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Александр уверен в победе Дерека

Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16.03.2026, 08:14
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 14:05
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
Футбол | 16.03.2026, 13:17
ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
Комментарии 1
Фанат Шахтера
Молодец, заработал честным путем. Святой человек. Пойдем нашим донецким подвалом помолимся на него 🤗
Популярные новости
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
