Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов

145-метровая роскошная яхта проекта Luminance, которую для себя заказал самый богатый человек Украины и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, в сентябре была замечена покидающей верфь для проведения последних ходовых испытаний.

Судно водоизмещением 9400 тонн является седьмым по величине для немецкой судостроительной компании Lürssen Werft, построенным на сегодняшний день. Оно было спущено на воду в 2022 году и позиционируется как самая большая яхта, которая будет выпущена ​​в 2023 году.

Строительство гигантского проекта началось в 2018 году, но с тех пор в СМИ было раскрыто крайне мало подробностей. Известно только, что яхту строили под заказ для украинского миллиардера Рината Ахметова. Интерьеры корабля окутаны тайной, но речь, очевидно, идет о невероятной роскоши.

Ширина яхты составляет порядка 20 метров, а ее каскадные палубы и удлиненный нос дают хорошее представление о тонкостях внутри. Известно, что на яхте присутствует бассейн на корме, вертолетная площадка, а также несколько ресторанов и кафе. Предполагается, что благодаря высокопроизводительным двигателям MTU Luminance сможет развивать максимальную скорость более 20 узлов.

На содержание яхты Ахметову придется тратить от 50 до 60 миллионов долларов ежегодно. Стоимость строительства оценивается почти в 500 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Ахметову яхта будет передана до конца текущего календарного года.