Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Обслуживание судна будет обходиться владельцу в 50 миллионов долларов ежегодно
Немецкая судостроительная компания Lürssen Werft представила гигантскую яхту, известную как проект Luminance, дизайн экстерьера которой был разработан монегасской студией Espen Øino.
Корабль имеет длину в 145 метров и является 30-м прогулочным судном, спущенным на воду на верфи в Бремене в Германии, на котором стоит подпись знаменитого дизайнера яхт родом из Осло, пользующегося большим спросом у владельцев самых больших нестандартных яхт.
Строительство Luminance, начатое в 2018 году, вчера завершилось первым публичным выходом в воду рядом со строениями, где оно было завершено. По длине это седьмая по величине яхта, выпущенная Lurssen в яхтенном секторе.
По прогнозам, Luminance может быть передана своему владельцу не раньше конца года, когда будет завершена вся достройка и пройдены ходовые испытания.
Оценочная стоимость этой огромной моторной яхты составляет около 500 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные расходы, как ожидается, составят около 50 миллионов долларов.
В мае прошлого года авторитетная газета New York Times сообщала о том, что заказчиком и владельцем яхты Luminance является украинский миллиардер и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов.
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