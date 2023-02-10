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  4. Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 19:18 |
3576
14

Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова

Обслуживание судна будет обходиться владельцу в 50 миллионов долларов ежегодно

10 февраля 2023, 19:18 |
3576
14
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
pressmare.it

Немецкая судостроительная компания Lürssen Werft представила гигантскую яхту, известную как проект Luminance, дизайн экстерьера которой был разработан монегасской студией Espen Øino.

Корабль имеет длину в 145 метров и является 30-м прогулочным судном, спущенным на воду на верфи в Бремене в Германии, на котором стоит подпись знаменитого дизайнера яхт родом из Осло, пользующегося большим спросом у владельцев самых больших нестандартных яхт.

Строительство Luminance, начатое в 2018 году, вчера завершилось первым публичным выходом в воду рядом со строениями, где оно было завершено. По длине это седьмая по величине яхта, выпущенная Lurssen в яхтенном секторе.

По прогнозам, Luminance может быть передана своему владельцу не раньше конца года, когда будет завершена вся достройка и пройдены ходовые испытания.

Оценочная стоимость этой огромной моторной яхты составляет около 500 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные расходы, как ожидается, составят около 50 миллионов долларов.

В мае прошлого года авторитетная газета New York Times сообщала о том, что заказчиком и владельцем яхты Luminance является украинский миллиардер и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов.

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Ринат Ахметов яхта Шахтер Донецк Германия выбор редакции
Источник PressMare
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Комментарии 14
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Taste The World
Ось воно реальне опзжшно-ригівське ла..но...
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+12
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ALKOSruLKA
ось кого треба "потрусити" на потреби армії !
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+8
umnuy2
вот польша,румыны,прибалты живут в 5 раз лучше нас и ниодного олигарха с яхтой реально---это они не такие какие-то или мы
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+8
FunnyCat_____
Ничего , нарисует на картинках сколько он "налогов платит" и боты типо Пашки - Максима будут дальше лобызать самого патриотичного из патриотичных 
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+7
KOT
А ми і дальше збираємо по 10грн на ВСУ та допомогу 
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+5
umnuy2
Как сказал Гетьманцев после хейта пограничницы в миниюбке в Париже---ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА
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0
олег инкогнито
Революції, майдани... А в результаті ще більше розшарування серед населення.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Павел Гришин
Пишут что опзжисты суркисы продали витиньо за 5 млн ,жаркая ночька будет сегодня в казино в Монако. 
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-7
Павел Гришин
Ого яхта ,ну недавно 1 млрд гривен выделил украинским защитникам,нужно ещё млрд 5  выделить. А вот президент ФК опзж  суркис проигрывает в казино  последние деньги украденные  у украинцев .
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-8
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