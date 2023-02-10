Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова

Немецкая судостроительная компания Lürssen Werft представила гигантскую яхту, известную как проект Luminance, дизайн экстерьера которой был разработан монегасской студией Espen Øino.

Корабль имеет длину в 145 метров и является 30-м прогулочным судном, спущенным на воду на верфи в Бремене в Германии, на котором стоит подпись знаменитого дизайнера яхт родом из Осло, пользующегося большим спросом у владельцев самых больших нестандартных яхт.

Строительство Luminance, начатое в 2018 году, вчера завершилось первым публичным выходом в воду рядом со строениями, где оно было завершено. По длине это седьмая по величине яхта, выпущенная Lurssen в яхтенном секторе.

По прогнозам, Luminance может быть передана своему владельцу не раньше конца года, когда будет завершена вся достройка и пройдены ходовые испытания.

Оценочная стоимость этой огромной моторной яхты составляет около 500 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные расходы, как ожидается, составят около 50 миллионов долларов.

В мае прошлого года авторитетная газета New York Times сообщала о том, что заказчиком и владельцем яхты Luminance является украинский миллиардер и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов.