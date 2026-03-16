ВИДЕО. В Бразилии показали необычную версию футбола
Необычный формат игры активно обсуждают в соцсетях
В социальных сетях вирусным стало необычное видео из Бразилии – там сыграли в футбол на роликах.
На кадрах видно, как игроки передвигаются по площадке на роликах, пытаясь контролировать мяч, отдавать передачи и бить по воротам. Такой формат выглядит зрелищно, но одновременно довольно сложным.
Видео быстро разлетелось по сети и вызвало активную реакцию пользователей. В комментариях фанаты активно обсуждают необычный формат игры. «Это выглядит очень смешно», – написал один из пользователей.
Некоторые зрители считают, что такой футбол может быть опасным: «Тут будет очень много травм», – отметил другой комментатор.
При этом часть пользователей, наоборот, назвала увиденное «магией» и похвалила технику игроков, которым удается контролировать мяч даже на роликах.
Roller skate football in Brazil. 🇧🇷✨pic.twitter.com/poPes5Md0Z— Viralitity (@Viralitity) March 16, 2026
