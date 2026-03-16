ВИДЕО. В Бразилии показали необычную версию футбола

В социальных сетях вирусным стало необычное видео из Бразилии – там сыграли в футбол на роликах.

На кадрах видно, как игроки передвигаются по площадке на роликах, пытаясь контролировать мяч, отдавать передачи и бить по воротам. Такой формат выглядит зрелищно, но одновременно довольно сложным.

Видео быстро разлетелось по сети и вызвало активную реакцию пользователей. В комментариях фанаты активно обсуждают необычный формат игры. «Это выглядит очень смешно», – написал один из пользователей.

Некоторые зрители считают, что такой футбол может быть опасным: «Тут будет очень много травм», – отметил другой комментатор.

При этом часть пользователей, наоборот, назвала увиденное «магией» и похвалила технику игроков, которым удается контролировать мяч даже на роликах.