МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как получил предложение из Европы сразу после финала Лиги Европы в 2015 году.

«Я получил предложение, не буду называть ту команду, это хорошая команда, из четверки чемпионатов Европы, но нужно было решать быстро. Я подошел к руководству «Днепра» сразу после финала [Лиги Европы], попросил, чтобы меня отпустили.

Мне сказали заплатить деньги за год [контракта]. Это где-то 1-2 миллиона евро. Меня не отпустили, я продолжил работать в «Днепре», и мне вообще перестали платить», – вспоминает Маркевич.