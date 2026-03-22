МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как получил предложение из Европы сразу после финала Лиги Европы в 2015 году.
«Я получил предложение, не буду называть ту команду, это хорошая команда, из четверки чемпионатов Европы, но нужно было решать быстро. Я подошел к руководству «Днепра» сразу после финала [Лиги Европы], попросил, чтобы меня отпустили.
Мне сказали заплатить деньги за год [контракта]. Это где-то 1-2 миллиона евро. Меня не отпустили, я продолжил работать в «Днепре», и мне вообще перестали платить», – вспоминает Маркевич.
