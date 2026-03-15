Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»
Известный тренер – о закате «Металлиста»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил закат легендарного харьковского «Металлиста».
– По вашему мнению, что вызвало упадок клуба?
– Ну, жаль, Ярославский ушел, причину я до сих пор не знаю, а пришли люди, которые, ну просто... Мы идем на первое место, а новый президент продал нашему конкуренту футболиста Тайсона.
– Вы сейчас о Курченко говорите, да?
– Да, о Курченко. И я тогда понял, что это было начало конца. Но мы заняли там второе место, выиграли серебряные медали, а уже на второй год я ушел. Ну, ничего не поделаешь, так случилось.
