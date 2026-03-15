  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»
15 марта 2026, 21:22 | Обновлено 15 марта 2026, 21:31
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»

Известный тренер – о закате «Металлиста»

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил закат легендарного харьковского «Металлиста».

– По вашему мнению, что вызвало упадок клуба?

– Ну, жаль, Ярославский ушел, причину я до сих пор не знаю, а пришли люди, которые, ну просто... Мы идем на первое место, а новый президент продал нашему конкуренту футболиста Тайсона.

– Вы сейчас о Курченко говорите, да?

– Да, о Курченко. И я тогда понял, что это было начало конца. Но мы заняли там второе место, выиграли серебряные медали, а уже на второй год я ушел. Ну, ничего не поделаешь, так случилось.

Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Курченко Тайсон Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
