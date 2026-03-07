Украина. Премьер лига07 марта 2026, 22:37 |
1265
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны
07 марта 2026, 22:37 |
1265
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления Алексея Гуцуляка за сборную Украины в 2025 году.
«Гуцуляк забил несколько важных мячей в составе национальной сборной Украины, за что ему следует отдать должное. Однако будем откровенны: ему часто явно везло. Вот в Премьер-лиге он ничем не запомнился», – сказал Маркевич.
В 2025 году Гуцуляк забил за сборную Украины 5 голов. Футболист пока отстранен от основной команды «Полесье» из-за сложностей в переговорах о продлении контракта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2026, 23:48 4
Украинец готовится к возвращению на поле?
Футбол | 07 марта 2026, 17:35 12
Команды продолжили свои беспроигрышные серии в 2026 году
Футбол | 07.03.2026, 21:49
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Популярные новости
07.03.2026, 09:09 7
06.03.2026, 23:49 18
07.03.2026, 02:32
06.03.2026, 04:32 3
06.03.2026, 00:32 14
06.03.2026, 08:29 8
07.03.2026, 09:55 11
07.03.2026, 10:12 8
Маркевичу, скоріш за все, також заплатили за такий вид інформації і негативний посил для читачів.
Якщо заплатили, то це одне - це значить продав совість... А якщо просто так дав коментар, то інше - це означає, що людина по суті вже не адекватна або токсична. Нажаль ...