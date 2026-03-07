Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 22:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»

Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления Алексея Гуцуляка за сборную Украины в 2025 году.

«Гуцуляк забил несколько важных мячей в составе национальной сборной Украины, за что ему следует отдать должное. Однако будем откровенны: ему часто явно везло. Вот в Премьер-лиге он ничем не запомнился», – сказал Маркевич.

В 2025 году Гуцуляк забил за сборную Украины 5 голов. Футболист пока отстранен от основной команды «Полесье» из-за сложностей в переговорах о продлении контракта.

MaximusOne
Маркевичу теж везло в його тренерській кар'єрі. 
Виктор Витальевич
Маркевич, Гуцуляк толково зіграв, забив важливі м'ячі за збірну, які нам допомогли... Ну ось навіщо принижувати досягнення та внесок людини ? 
Маркевичу, скоріш за все, також заплатили за такий вид інформації і негативний посил для читачів.
Якщо заплатили, то це одне - це значить продав совість... А якщо просто так дав коментар, то інше - це означає, що людина по суті вже не адекватна або токсична. Нажаль ...
