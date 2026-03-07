Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления Алексея Гуцуляка за сборную Украины в 2025 году.

«Гуцуляк забил несколько важных мячей в составе национальной сборной Украины, за что ему следует отдать должное. Однако будем откровенны: ему часто явно везло. Вот в Премьер-лиге он ничем не запомнился», – сказал Маркевич.

В 2025 году Гуцуляк забил за сборную Украины 5 голов. Футболист пока отстранен от основной команды «Полесье» из-за сложностей в переговорах о продлении контракта.