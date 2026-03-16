Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда одного достижения недостаточно. Игрок Арсенала попал в топ-10 АПЛ
Англия
16 марта 2026, 20:28
66
0

Когда одного достижения недостаточно. Игрок Арсенала попал в топ-10 АПЛ

Макс Дауман отметился неординарным дебютным голом за канониров в Премьер-лиге

16 марта 2026, 20:28 |
66
0
Когда одного достижения недостаточно. Игрок Арсенала попал в топ-10 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Дауман

Игрок лондонского «Арсенала» Макс Дауман забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «Эвертона» в 30-м туре, чем сразу установил ряд рекордов.

Как мы уже сообщали ранее, Дауман стал самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги.

Также гол молодого англичанина запомнился и по другой причине.

Перед тем, как нанести точный удар, Дауман пробежал с мячом 61,3 м, что стало одним из самых больших расстояний удержания мяча перед забитым голом.

Расстояние англичанина стало 6-м самым длинным в истории АПЛ.

Рекорд Премьер-лиги по данному показателю принадлежит Андросу Таунсенду, который в сезоне 2016/17 в составе «Кристал Пэлас» забил гол в ворота «Вест Бромвич Альбион», пронеся мяч на 78,9 м.

Игроки с самым длинным проходом с мячом перед голевым ударом в АПЛ:

  • 78,9 м – Андрос Таунсенд (Кристал Пэлас), против Вест Бромвич Альбион, 2016/17
  • 74,0 м – Гастон Рамирес (Мидлсбро), против «Борнмута», 2016/17
  • 72,3 м – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур), против «Бернли», 2019/20
  • 62,2 м – Софьян Буфаль (Саутгемптон), против Вест Бромвич Альбион, 2017/18
  • 61,6 м – Габриэл Мартинелли (Арсенал), против Челси, 2019/20
  • 61,3 м – Макс Дауман (Арсенал), против Эвертона, 2025/26
  • 54,8 м – Эден Азар (Челси), против Арсенала, 2016/17
  • 54,7 м – Тайво Авони (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2023/24
  • 54,1 м – Антони Эланга (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2024/25
  • 52,4 м – Антуан Семеньо (Борнмут), против «Ливерпуля», 2025/26
Макс Дауман Андрос Таунсенд Гастон Рамирес Сон Хын Мин Софьян Буфаль Габриэл Мартинелли Эден Азар Тайво Авонийи Антони Эланга Антуан Семеньо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем