Когда одного достижения недостаточно. Игрок Арсенала попал в топ-10 АПЛ
Макс Дауман отметился неординарным дебютным голом за канониров в Премьер-лиге
Игрок лондонского «Арсенала» Макс Дауман забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «Эвертона» в 30-м туре, чем сразу установил ряд рекордов.
Как мы уже сообщали ранее, Дауман стал самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги.
Также гол молодого англичанина запомнился и по другой причине.
Перед тем, как нанести точный удар, Дауман пробежал с мячом 61,3 м, что стало одним из самых больших расстояний удержания мяча перед забитым голом.
Расстояние англичанина стало 6-м самым длинным в истории АПЛ.
Рекорд Премьер-лиги по данному показателю принадлежит Андросу Таунсенду, который в сезоне 2016/17 в составе «Кристал Пэлас» забил гол в ворота «Вест Бромвич Альбион», пронеся мяч на 78,9 м.
Игроки с самым длинным проходом с мячом перед голевым ударом в АПЛ:
- 78,9 м – Андрос Таунсенд (Кристал Пэлас), против Вест Бромвич Альбион, 2016/17
- 74,0 м – Гастон Рамирес (Мидлсбро), против «Борнмута», 2016/17
- 72,3 м – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур), против «Бернли», 2019/20
- 62,2 м – Софьян Буфаль (Саутгемптон), против Вест Бромвич Альбион, 2017/18
- 61,6 м – Габриэл Мартинелли (Арсенал), против Челси, 2019/20
- 61,3 м – Макс Дауман (Арсенал), против Эвертона, 2025/26
- 54,8 м – Эден Азар (Челси), против Арсенала, 2016/17
- 54,7 м – Тайво Авони (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2023/24
- 54,1 м – Антони Эланга (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2024/25
- 52,4 м – Антуан Семеньо (Борнмут), против «Ливерпуля», 2025/26
61.3 metres.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 16, 2026
That’s how far Max Dowman carried the ball before scoring his breakaway goal against Everton.
The Arsenal teenager’s run now ranks among the longest carries leading to a goal in Premier League history: pic.twitter.com/TrJqNxh4dn
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
