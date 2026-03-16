Когда одного достижения недостаточно. Игрок Арсенала попал в топ-10 АПЛ

Игрок лондонского «Арсенала» Макс Дауман забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «Эвертона» в 30-м туре, чем сразу установил ряд рекордов.

Как мы уже сообщали ранее, Дауман стал самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги.

Также гол молодого англичанина запомнился и по другой причине.

Перед тем, как нанести точный удар, Дауман пробежал с мячом 61,3 м, что стало одним из самых больших расстояний удержания мяча перед забитым голом.

Расстояние англичанина стало 6-м самым длинным в истории АПЛ.

Рекорд Премьер-лиги по данному показателю принадлежит Андросу Таунсенду, который в сезоне 2016/17 в составе «Кристал Пэлас» забил гол в ворота «Вест Бромвич Альбион», пронеся мяч на 78,9 м.

Игроки с самым длинным проходом с мячом перед голевым ударом в АПЛ:

78,9 м – Андрос Таунсенд (Кристал Пэлас), против Вест Бромвич Альбион, 2016/17

74,0 м – Гастон Рамирес (Мидлсбро), против «Борнмута», 2016/17

72,3 м – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур), против «Бернли», 2019/20

62,2 м – Софьян Буфаль (Саутгемптон), против Вест Бромвич Альбион, 2017/18

61,6 м – Габриэл Мартинелли (Арсенал), против Челси, 2019/20

61,3 м – Макс Дауман (Арсенал), против Эвертона, 2025/26

54,8 м – Эден Азар (Челси), против Арсенала, 2016/17

54,7 м – Тайво Авони (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2023/24

54,1 м – Антони Эланга (Ноттингем Форест), против «Манчестер Юнайтед», 2024/25

52,4 м – Антуан Семеньо (Борнмут), против «Ливерпуля», 2025/26