В Европе назвали футболиста Шахтера, который лучше Пономаренко
CIES выделил Элиаса
Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг лучших центральных нападающих до 21 года, выступающих за пределами топ-5 европейских лиг.
В топ-10 вошли сразу трое представителей УПЛ: форварды «Шахтера» Кауан Элиас и Лука Мейреллиш, а также нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко.
Выше всех среди них расположился Элиас, возглавивший рейтинг с показателем 80,4 балла. Пономаренко занял четвертое место (76,9), а Мейреллеш замкнул седьмую позицию (74,4).
Рейтинг центрфорвардов U-21 за пределами топ-5 лиг:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!
