  В Европе назвали футболиста Шахтера, который лучше Пономаренко
В Европе назвали футболиста Шахтера, который лучше Пономаренко

CIES выделил Элиаса

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг лучших центральных нападающих до 21 года, выступающих за пределами топ-5 европейских лиг.

В топ-10 вошли сразу трое представителей УПЛ: форварды «Шахтера» Кауан Элиас и Лука Мейреллиш, а также нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко.

Выше всех среди них расположился Элиас, возглавивший рейтинг с показателем 80,4 балла. Пономаренко занял четвертое место (76,9), а Мейреллеш замкнул седьмую позицию (74,4).

Рейтинг центрфорвардов U-21 за пределами топ-5 лиг:

По теме:
ВИДЕО. Игрок Шахтера узнал пол будущего ребенка – сеть растрогана
Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ
Диего Симеоне: «Луческу брал меня к себе домой на обед, оберегал меня»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 07 апреля 2026, 16:00 52
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!

Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!

Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Футбол | 07 апреля 2026, 22:42 0
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ

Швед восстановился от травмы

Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06.04.2026, 23:55
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 07.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07.04.2026, 08:44
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Популярные новости
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 2
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
