Трансферная стоимость футболиста Динамо выросла в шесть раз

Transfermarkt обновил оценку стоимости игроков УПЛ, и наибольший рост показал нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко, стоимость которого выросла с 1 млн до 6 млн евро.

Также повысилась стоимость полузащитника «Динамо» Богдана Редушка – с 1,4 млн до 1,8 млн евро, а центрбек Тарас Михавко подорожал с 8 млн до 9 млн евро.

Пономаренко в десяти последних матчах чемпионата Украины по футболу забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.