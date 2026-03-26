Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная стоимость футболиста Динамо выросла в шесть раз
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 07:00
1516
1

Трансферная стоимость футболиста Динамо выросла в шесть раз

Обновлена оценка стоимости Матвея Пономаренко

26 марта 2026, 07:00 |
1516
1 Comments
Трансферная стоимость футболиста Динамо выросла в шесть раз
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Transfermarkt обновил оценку стоимости игроков УПЛ, и наибольший рост показал нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко, стоимость которого выросла с 1 млн до 6 млн евро.

Также повысилась стоимость полузащитника «Динамо» Богдана Редушка – с 1,4 млн до 1,8 млн евро, а центрбек Тарас Михавко подорожал с 8 млн до 9 млн евро.

Пономаренко в десяти последних матчах чемпионата Украины по футболу забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

Transfermarkt Матвей Пономаренко Богдан Редушко Тарас Михавко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Михавко 9 млн 
Ответить
+2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем