Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ

Еще один футболист «Колоса-2» был мобилизован. По информации источника, 33-летний нападающий Богдан Рублев уже проходит службу.

Источник сообщает, что игрок был призван и в настоящее время выполняет свои обязанности. Других подробностей о ситуации пока не разглашают.

В первой части сезона Рублев провел 7 матчей за «Колос-2» во Второй лиге, однако получил ограниченное игровое время – всего 33 минуты на поле.

Это уже не первый случай мобилизации в «Колосе-2». Недавно сообщалось, что был мобилизован полузащитник второй команды ковалевцев Максим Казаков – воспитанник «Динамо».