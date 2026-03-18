Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Украина. Премьер лига
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ

Рублев и Казаков проходят службу в ВСУ

ФК Колос. Богдан Рублев

Еще один футболист «Колоса-2» был мобилизован. По информации источника, 33-летний нападающий Богдан Рублев уже проходит службу.

Источник сообщает, что игрок был призван и в настоящее время выполняет свои обязанности. Других подробностей о ситуации пока не разглашают.

В первой части сезона Рублев провел 7 матчей за «Колос-2» во Второй лиге, однако получил ограниченное игровое время – всего 33 минуты на поле.

Это уже не первый случай мобилизации в «Колосе-2». Недавно сообщалось, что был мобилизован полузащитник второй команды ковалевцев Максим Казаков – воспитанник «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
Склоним головы. Футболиста из Черниговщины убили в Донецкой области
Заря решила, как заменить перенесенный матч против Шахтера
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Максим Казаков российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Футбол | 18 марта 2026, 06:05 2
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН

Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю

«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси
Футбол | 18 марта 2026, 06:05 1
«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси
«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси

Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от своих трех забитых мячей в 1/8 финала ЛЧ

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17.03.2026, 19:30
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18.03.2026, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Як їм тойполупокєр що закусився з тцк допоміг,красава,нє?😁😁
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
Еще одни бойцы "невидимого фронта", как эти Сенькив и Болотников у себя на канале  полвыпуска рассказывают, какие они воины, незнающий может решить что они там зубами разрывают русские танки, в то время как оба в тылу на бумажных должностях. 
Ответить
-1
mini.f
Для тех кто в танке.Очередные понты для лохов. Он будет "служить" в воинской части, которая НИКОГДА не будет участвовать в боевых действиях. Есть такие, если кто не знает...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Warden
Ще плюс два тилових щура
Ответить
-2
Популярные новости
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 12
Футбол
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем