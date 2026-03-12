Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 23:22 | Обновлено 12 марта 2026, 23:31
Казаков проходит службу в одном из подразделений Сил обороны Украины

ФК Динамо. Максим Казаков

Полузащитника «Колоса-2» Максима Казакова мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас 30-летний футболист проходит службу в одном из подразделений ВСУ.

Казаков является воспитанником киевского «Арсенала», а впоследствии находился в структуре «Динамо». В разные годы хавбек выступал за «Зарю», «Дружбу» и ЮКСА. Летом 2025 года он присоединился к «Колосу-2». Также в активе Казакова есть опыт выступлений за юношескую сборную Украины по футболу.

В текущем сезоне Второй лиги полузащитник провел 17 матчей и отличился двумя забитыми мячами. Сейчас «Колос-2» возглавляет группу Б, имея в своем активе 45 очков.

Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
