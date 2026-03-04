Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 04:02 |
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
ФК Колос-2

Тема мобилизации в украинском футболе приобретает все большую актуальность.

По имеющейся информации источника, по меньшей мере двое футболистов «Колоса»-2 уже проходят службу в армии. Кроме игроков, мобилизация коснулась также части клубного персонала.

Пока неизвестно, как отреагирует основной состав «Колоса» и попытается ли клуб системно урегулировать ситуацию.

Напомним, что ранее футболист «Колоса-2» Даниил Колесник попал в громкий скандал, избив работника одного из ТЦК и СП. В итоге игрок уже ищет новый клуб – он был уволен из команды.

