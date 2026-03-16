Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Тренер поздравил игрока и его жену
Наставник Шахтера Арда Туран после матча с Металлистом 1925 (1:0) рассказал о смерти одного из своих знакомых – футболиста Стамбулспора.
«Должен сказать, что я сейчас грустный, потому что умер игрок Стамбулспора, которого я знал. У него был рак. С одной стороны такое горе, с другой – поздравляю тебя и Бондаря (вопрос задавала Дарья Савина, жена Валерия Бондаря, которая ждет ребенка – прим).
«Он мне как брат, и я надеюсь, что у вашей семьи будет здоровая и счастливая жизнь. Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение. Среди таких чувств и пытаемся делать нашу работу».
«Что касается матча с Металлистом 1925, то это один из самых сложных матчей в сезоне. У них хороший тренер и хорошая организация игры, особенно в обороне. Нам было непросто из-за дороги после еврокубка, а они неделю ждали нас», – сказал Туран.
🎙 Коментар Арди Турана після гри 🆚 «Металіст 1925» ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2026
💬 «У п’ятницю була дуже важка дорога, це вже не виправдання. Можливо, це один з найскладніших матчів сезону»#Shakhtar #ШахтарМеталіст1925 pic.twitter.com/075rrz6Sht
