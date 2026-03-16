Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 15:51 | Обновлено 16 марта 2026, 15:52
Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»

Тренер поздравил игрока и его жену

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран после матча с Металлистом 1925 (1:0) рассказал о смерти одного из своих знакомых – футболиста Стамбулспора.

«Должен сказать, что я сейчас грустный, потому что умер игрок Стамбулспора, которого я знал. У него был рак. С одной стороны такое горе, с другой – поздравляю тебя и Бондаря (вопрос задавала Дарья Савина, жена Валерия Бондаря, которая ждет ребенка – прим).

«Он мне как брат, и я надеюсь, что у вашей семьи будет здоровая и счастливая жизнь. Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение. Среди таких чувств и пытаемся делать нашу работу».

«Что касается матча с Металлистом 1925, то это один из самых сложных матчей в сезоне. У них хороший тренер и хорошая организация игры, особенно в обороне. Нам было непросто из-за дороги после еврокубка, а они неделю ждали нас», – сказал Туран.

Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Даша Савина Валерий Бондарь
Иван Зинченко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем