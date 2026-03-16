Динамо отреагировало на выбор Реброва в сборную Украины

16 марта 2026, 19:26 | Обновлено 16 марта 2026, 20:06
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Киевское «Динамо» обнародовало список игроков, которые отправятся играть за главную команду страны.

«🇺🇦 Шесть динамовцев вызваны в сборную Украины.

В основной список попали 6 представителей «Динамо». Для Руслана Нещерета и Матвея Пономаренко это дебютные вызовы в национальную сборную.

В резервный список вошли два динамовца: Константин Вивчаренко и Владимир Бражко», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

26 марта Украина сыграет полуфинал плей-офф против Швеции, а 31 марта – возможный финал против победителя пары Польша/Албания. Оба матча состоятся в Валенсии на стадионе Estadio Ciutat de València.

Дмитрий Олийченко
