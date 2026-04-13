  4. Позиция Челси в отношении Мудрика может измениться. Что произошло?
13 апреля 2026, 06:02 |
Футболист по-прежнему отстранен от футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» продолжает поддерживать украинского вингера Михаила Мудрика и ожидает окончательного решения по делу о допинге.

25-летний футболист был временно отстранен еще в декабре 2024 года из-за обнаружения мельдония. По информации L’Equipe, лондонский клуб пока не рассматривает вариант расторжения контракта с игроком.

Впрочем, отмечается, что позиция «Челси» может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации и окончательного решения по делу.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера» за 70 миллионов евро.

допинг дисквалификация Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
