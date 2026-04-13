Позиция Челси в отношении Мудрика может измениться. Что произошло?
Футболист по-прежнему отстранен от футбола
Лондонский «Челси» продолжает поддерживать украинского вингера Михаила Мудрика и ожидает окончательного решения по делу о допинге.
25-летний футболист был временно отстранен еще в декабре 2024 года из-за обнаружения мельдония. По информации L’Equipe, лондонский клуб пока не рассматривает вариант расторжения контракта с игроком.
Впрочем, отмечается, что позиция «Челси» может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации и окончательного решения по делу.
Напомним, Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера» за 70 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля
Португалец по пунктам указал руководству бывшего клуба на ошибки