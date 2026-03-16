Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну

22-летний нападающий «Сириуса» Робби Уре подтвердил интерес со стороны сборной Украины. Футболист рассказал, что несколько месяцев назад общался с представителями сборной Украины по футболу, где обсуждалась возможность получения украинского паспорта.

Уре родился и вырос в Шотландии, однако имеет украинские корни. По его словам, в последнее время новых контактов с федерацией не было.

Нападающий также признал, что пока не рассчитывает на вызов в национальную команду, ведь в Украине сейчас есть несколько сильных нападающих, которые выступают в ведущих европейских лигах.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Полесье».