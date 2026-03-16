Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну
Сборная УКРАИНЫ
16 марта 2026, 23:38
Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну

Робби Уре подтвердил интерес со стороны украинцев

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Уре

22-летний нападающий «Сириуса» Робби Уре подтвердил интерес со стороны сборной Украины. Футболист рассказал, что несколько месяцев назад общался с представителями сборной Украины по футболу, где обсуждалась возможность получения украинского паспорта.

Уре родился и вырос в Шотландии, однако имеет украинские корни. По его словам, в последнее время новых контактов с федерацией не было.

Нападающий также признал, что пока не рассчитывает на вызов в национальную команду, ведь в Украине сейчас есть несколько сильных нападающих, которые выступают в ведущих европейских лигах.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Полесье».

По теме:
сборная Украины по футболу Сириус Уппсала
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
monakh
Была инфа,что он уже оформляе гражданство 
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем