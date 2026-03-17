Новый президент Барселоны: «Нас теперь никто не остановит. Мы непобедимые»

Жоан Лапорта набрал 68% голосов и победил Виктора Фонта, став президентом Барселоны. Это второй подряд срок для функционера, которые обещают, что у команды все будет хорошо.

«Результат говорит сам за себя и дает нам силу. Мы теперь непобедимые, неудержимые. Никто нам не остановит. Впереди нас ждут захватывающие годы».

«Лучшие в нашей жизни», – уверен Лапорта.

Президентский срок рассчитан на 5 лет.

Ранее Лапорта обещал продлить еще на год контракт форварда Роберта Левандовски и подумать о трансфере нападающего Атлетико Хулиана Альвареса.