17 марта 2026, 14:05 | Обновлено 17 марта 2026, 14:43
Новый президент Барселоны: «Нас теперь никто не остановит. Мы непобедимые»

Лапорта доволен результатами выборов

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Жоан Лапорта набрал 68% голосов и победил Виктора Фонта, став президентом Барселоны. Это второй подряд срок для функционера, которые обещают, что у команды все будет хорошо.

«Результат говорит сам за себя и дает нам силу. Мы теперь непобедимые, неудержимые. Никто нам не остановит. Впереди нас ждут захватывающие годы».

«Лучшие в нашей жизни», – уверен Лапорта.

Президентский срок рассчитан на 5 лет.

Ранее Лапорта обещал продлить еще на год контракт форварда Роберта Левандовски и подумать о трансфере нападающего Атлетико Хулиана Альвареса.

Источник: Sky Sports
