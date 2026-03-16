Ее нашел Клозе. Сабрина Виттманн – первая женщина-тренер в немецком футболе

Ее имя вряд ли является известным в Украине. Зато в Германии о Сабрине Виттманн знают многие поклонники футбола, ведь эта молодая женщина является главным тренером первой команды «Ингольштадта» – клуба, который еще в 2017 году играл в Бундеслиге. Причем вы все правильно поняли: Виттманн является коучем именно мужской команды «Ингольштадта», что стало первым случаем в истории немецкого футбола, когда женщина оказалась во главе профессиональной команды, составленной из мужчин.

«Я понимала, что немного приоткрыла дверь для женщин», – рассказывала Сабрина, когда в 2024 году была назначена главным тренером «черных». «Честно говоря, я боялась закрыть эту дверь».

34-летняя Виттманн действительно взвалила на себя огромную ответственность, так как немецкие СМИ активно освещали факт прихода женщины на пост главного тренера профессиональной мужской команды.

«Было так много камер и представителей СМИ. Это было что-то новое для «Ингольштадта», – вспоминает Сабрина.

Появление Виттманн на должности коуча «черных» в целом оказалось весьма естественным процессом. Перед тем Сабрина работала с женской командой клуба, возглавляла юниоров U-17 и U-19, занимала пост спортивного директора клубной академии, а в концовке сезона-2023/24 после увольнения Михаэля Келлнера стала временным главным тренером первой команды «Ингольштадта». В четырех матчах под руководством Сабрины «черные» добыли две победы (одну из них со счетом 6:1 – над «Любеком») при двух ничьих, что и помогло руководству клуба придти к выводу о целесообразности утвердить Виттманн в качестве полноценного главного тренера.

С тех пор прошло уже почти два года, а Сабрина, вопреки ожиданиям скептиков, все еще остается на своей должности. Более того, совсем недавно, 6 марта, «Ингольштадт» официально объявил о пролонгации сотрудничества с женщиной, что позволит ей остаться коучем «черных» и после завершения текущего сезона – срока, до которого действовал прежний контракт Виттманн.

Сама Сабрина считает, что ей очень повезло с окружающими ее людьми в «Ингольштадте»: «Мне действительно очень повезло, потому что здесь есть люди, которые никогда не воспринимали меня только как женщину. Это, наверное, не так уж и распространено. И у меня никогда не было проблем с игроками. В молодости я думала, что все дело только в футболе, в понимании игры, но по мере того, как я развивалась как тренер, я поняла, что это, вероятно, больше про управление людьми, чем про что-либо еще. Важно осознавать, что с тобой работают, прежде всего, люди. Это не просто футболисты, это чьи-то дети, отцы, мужья».

На самом деле, Виттманн признается, что уже весьма спокойно воспринимает роль своего рода «посла женского пола в мужском профессиональном футболе». Сабрина считает, что к ней относятся на равных подавляющее большинство коллег, но также отмечает, что определенное различие между женщинами и мужчинами в процессе подготовки к матчам существует.

«Как ко мне относятся коллеги-мужчины? Восемь из десяти – очень хорошо. В чем разница при тренировке мужчин и женщин? Женщины, вероятно, гораздо терпеливее относятся к видеоанализу».

«Для меня это нормально, что я первая женщина, которая стала тренером, и я очень этим горжусь, но в конечном итоге я просто хочу быть хорошим тренером. Я сталкивалась с негативом в социальных сетях, даже на стадионах, люди кричали плохие вещи про меня. Но я не воспринимаю это близко к сердцу, это не имеет значения. Точнее, я не зацикливаюсь на этом», – говорит Виттманн.

Когда у Виттманн спрашивают, кто из наставников повлиял на ее взгляды и развитие в тренерском ремесле, Сабрина всегда выделяет двух специалистов – Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолу. Однако она также хочет видеть в своей работы черты, присущие методикам Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля. Что правда, как и любой амбициозный человек, Виттманн в конце концов отмечает одно – она хочет найти свой путь к успеху, а не заниматься подражанием.

«Я люблю интенсивный футбол, как с мячом, так и без него. Владение мячом имеет большое значение, но очень важно, чтобы мы высоко прессинговали и как можно быстрее завладевали мячом. Нам также необходимо иметь структуру для защиты своих ворот. Но очень важно иметь свой собственный стиль», – отмечает коуч «Ингольштадта».

Любопытно, что говоря о собственной методике коммуникации с подопечными Сабрина вспоминает слова, которые услышала еще в юности от отца: «Он сказал мне, что силу женщины нельзя терять, потому что мужчины не любят ее, но узнают о ней от своих матерей и сестер. Поэтому я стараюсь быть естественной, и это работает. Мне не нужно быть слишком жесткой или что-то в этом роде. Просто необходимо быть собой. Не нужно быть жестче лишь потому, что ты женщина и работаешь с мужчинами. Если женщина пытается быть мужчиной, это, вероятно, неестественно, понимаете? Поэтому я, скорее всего, мягче в работе, чем тренер-мужчина».

В футбол Сабрина Виттманн пришла во многом случайно. Играть она, по собственным же признаниям, начинала еще вместе с братом, который на пять лет моложе. Однако до какого-то момента о чем-то более существенном в футболе, чем просто как о развлечении, девочка не думала, пока в 12 лет не оказалась в отпуске вместе с родителями в Калабрии. Там Сабрина просто играла на полях местного гостиничного комплекса, и попала на глаза Мирославу Клозе, который проводил свой отпуск в Италии. Форвард, который на тот момент еще выступал за «Кайзерслаутерн» и сам лишь находился в начале пути к большой славе, выделил умения и характер девочки, сказав ей лишь несколько слов: «У тебя есть талант!», и настоятельно порекомендовав ее родителям отдать Сабрину заниматься футболом в клуб.

«Моя мама не захотела спорить с футболистом национальной сборной Германии», – вспоминала впоследствии Виттманн, которая играла в профессиональный футбол с 2011 по 2024 годы, но в целом не добилась больших высот. Как оказалось, ее куда больше прельщала и манила тренерская работа.

Еще в 2008 году Виттманн во время визита в США попробовала поработать помощником тренера команды в средней школе в Кентукки. С 2012-го Сабрина совмещала игру в футбол с работой тренера девичьих команд «Ингольштадта», постепенно пройдя путь на вершину этого ремесла и получив в январе нынешнего года профессиональную наставническую лицензию Pro, которая позволяет работать главным тренером любой команды на планете.

Несмотря на свой молодой возраст, Сабрина успела поработать не только в футболе. Она проходила стажировку в офисе автомобилестроительной компании Audi, а также изучала юриспруденцию. Помимо этого, Виттманн называет себя трудоголиком и очень хочет получить повышение в работе в течение следующих двух-трех лет.

«Ингольштадт», вылетев в 2017 году из Бундеслиги, на два следующих сезона задержался во Второй Бундеслиге, а в 2019-м вылетел в Третью лигу, откуда за прошедшее с тех пор время лишь однажды возвращался на повышение, но чтобы сразу же вылететь обратно. Выход «черных» в 2015-м в Бундеслигу во многом стал возможен благодаря успешной работе Ральфа Хазенхюттля, и Виттманн прекрасно помнит те времена.

«Да, я ходила на стадион. Это были прекрасные времена. Но я не хочу заниматься копированием. Я не хочу быть Ральфом Хазенхюттлем. Речь идет о создании чего-то нового. В прошлом сезоне мы потеряли 19 игроков. Не в плохом смысле. Мы воспитали футболистов, которые затем поднялись во вторую лигу или даже в первую. Чем лучше игрок, тем лучше становится команда. Именно поэтому я продлила свой контракт, ведь считаю, что мы хорошо поработали за последние два года, даже если и не вышли в высшую лигу. Нам нужно развиваться», – отметила женщина.

В «Ингольштадте» все выглядит так, что Виттманн пользуется тотальной поддержкой со стороны руководства. Однако пока, несмотря на в целом хвалебные отзывы о работе Сабрины в СМИ, реальных предложений от клубов более высокого ранга коуч «черных» не получала. Что правда, сейчас это не слишком-то и заботит Виттманн, которая рассчитывает, что через короткое время все кардинально изменится к лучшему не только в ее личной карьере, но и для всех женщин, у которых есть стремление работать наставниками профессиональных мужских команд.

«Вероятно, однажды мне придется отсюда уйти. Надеюсь, это произойдет потому, что я смогу тренировать команду еще более высокого уровня. Думаю, через 5-10 лет, или сколько там потребуется, все изменится, не только для меня, но и для каждой женщины, которая хочет стать тренером», – заявляет Виттманн.

Звучит как нечто несбыточное и невероятное? Как знать, как знать… Когда-то и женщин-арбитров в мужском футболе не было, а сегодня они работают наравне с коллегами-мужчинами, и часто получают еще и более высокие оценки как от экспертов, так и от простых болельщиков.