Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции
В заявку войдут Пономаренко, Ванат и Яремчук
В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров включил в заявку сразу трех нападающих. Дебютный вызов получил форвард «Динамо» Матвей Пономаренко. В состав также отправятся Владислав Ванат из «Жироны» и Роман Яремчук из «Лиона».
Ранее появилась информация, что защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров получит вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.
