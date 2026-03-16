Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции

В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров включил в заявку сразу трех нападающих. Дебютный вызов получил форвард «Динамо» Матвей Пономаренко. В состав также отправятся Владислав Ванат из «Жироны» и Роман Яремчук из «Лиона».

Ранее появилась информация, что защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров получит вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.