  4. Главный тренер Тоттенхэма - о своей карьере: «Будущего не существует»
16 марта 2026, 05:50 | Обновлено 16 марта 2026, 05:51
Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем.

В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ. До этого «шпоры» проиграли все четыре матча под руководством хорвата.

«Работа тренера, вы знаете, как это бывает. Я тренирую 15 лет и никогда не задумывался о своем будущем, даже на секунду. Я никогда не думаю о будущем или о прошлом – я всегда сосредоточен только на завтрашней тренировке, на том, как помочь игрокам. Я ничего не читаю и не смотрю.

Будущее – это всего лишь воображение, будущего не существует. Это постоянная часть сегодняшнего дня, завтрашнего дня, тренировок», – сказал Тудор.

Михаил Олексиенко Источник: Standard Sport
