  Ришарлисон – третий бразилец со 100+ результативными действиями в АПЛ
15 марта 2026, 20:57 | Обновлено 15 марта 2026, 21:16
Ришарлисон – третий бразилец со 100+ результативными действиями в АПЛ

Игрок Тоттенхэма своим голевым действием принес ничью в матче против Ливерпуля

Нападающий Тоттенхэм Хотспур Ришарлисон стал третьим бразильцем в истории АПЛ, оформившим 100+ результативных действий в турнире.

Произошло это в выездном матче 30 тура против Ливерпуля. Гол бразильца принес «шпорам» ничью со счетом 1:1.

Теперь в активе Ришарлисона 73 гола и 27 ассистов в АПЛ.

Ранее только двум бразильцам в истории Премьер-лиги подчинилась эта знаковая отметка: Роберто Фирмино и Габриэлу Жезусу.

Бразильцы со 100+ результативными действиями в АПЛ

  • 132 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 82 гола и 50 ассистов
  • 118 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал), 78 голов и 40 ассистов
  • 100 – Ришарлисон (Уотфорд, Эвертон, Тоттенхэм Хотспур), 73 гола и 27 ассистов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль статистика Ришарлисон Роберто Фирмино Габриэл Жезус
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
