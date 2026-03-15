Ришарлисон – третий бразилец со 100+ результативными действиями в АПЛ
Игрок Тоттенхэма своим голевым действием принес ничью в матче против Ливерпуля
Нападающий Тоттенхэм Хотспур Ришарлисон стал третьим бразильцем в истории АПЛ, оформившим 100+ результативных действий в турнире.
Произошло это в выездном матче 30 тура против Ливерпуля. Гол бразильца принес «шпорам» ничью со счетом 1:1.
Теперь в активе Ришарлисона 73 гола и 27 ассистов в АПЛ.
Ранее только двум бразильцам в истории Премьер-лиги подчинилась эта знаковая отметка: Роберто Фирмино и Габриэлу Жезусу.
Бразильцы со 100+ результативными действиями в АПЛ
- 132 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 82 гола и 50 ассистов
- 118 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал), 78 голов и 40 ассистов
- 100 – Ришарлисон (Уотфорд, Эвертон, Тоттенхэм Хотспур), 73 гола и 27 ассистов
— Premier League (@premierleague) March 15, 2026
