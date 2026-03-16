Выживал за 75 евро в месяц: невероятная история бывшей звезды Челси

Экс-полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и ряда других клубов Неманья Матич, который сейчас защищает цвета «Сассуоло» Сассуоло, поделился воспоминаниями о сложных первых шагах в большом футболе.

– Почему ваш путь в футболе начался именно с словацкого клуба «Кошице»?

– В Сербии меня никто не замечал. Я выступал в третьем дивизионе, получая зарплату в 75 евро в месяц. Этого едва хватало на жизнь, поэтому мне приходилось работать лесорубом вместе с отцом.

У меня было две цели: стать профессионалом и надеть футболку белградской «Црвены Звезды». Тогда это казалось почти недостижимой мечтой.

Все изменилось после перехода в «Кошице», где Ян Козак решил дать мне шанс. Этот период стал отправной точкой. В сезоне 2008/09 мы завоевали Кубок Словакии, после чего я перешел в «Челси».

«Кошице» же пробилось в Лигу Европы, где даже встретилось с «Ромой» (3:3 дома и 1:7 на «Олимпико»). В тех матчах на поле выходил мой брат Урош, – рассказал Матич.