  4. Выживал за 75 евро в месяц: невероятная история бывшей звезды Челси
Италия
16 марта 2026, 04:44 | Обновлено 16 марта 2026, 04:45
Выживал за 75 евро в месяц: невероятная история бывшей звезды Челси

Матич поделился воспоминаниями о первом профессиональном клубе

ФК Сассуоло. Неманья Матич

Экс-полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и ряда других клубов Неманья Матич, который сейчас защищает цвета «Сассуоло» Сассуоло, поделился воспоминаниями о сложных первых шагах в большом футболе.

Почему ваш путь в футболе начался именно с словацкого клуба «Кошице»?

– В Сербии меня никто не замечал. Я выступал в третьем дивизионе, получая зарплату в 75 евро в месяц. Этого едва хватало на жизнь, поэтому мне приходилось работать лесорубом вместе с отцом.

У меня было две цели: стать профессионалом и надеть футболку белградской «Црвены Звезды». Тогда это казалось почти недостижимой мечтой.

Все изменилось после перехода в «Кошице», где Ян Козак решил дать мне шанс. Этот период стал отправной точкой. В сезоне 2008/09 мы завоевали Кубок Словакии, после чего я перешел в «Челси».

«Кошице» же пробилось в Лигу Европы, где даже встретилось с «Ромой» (3:3 дома и 1:7 на «Олимпико»). В тех матчах на поле выходил мой брат Урош, – рассказал Матич.

По теме:
«Это неуважение»: Фабрегас резко отреагировал на поступок тренера Ромы
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор
Комо – Рома – 2:1. Фабрегас перестрелял волков. Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15 марта 2026, 07:10 2
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»

Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»

Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15 марта 2026, 07:59 23
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис

Ключевые решения принимает Григорий Суркис

Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»
Футбол | 16.03.2026, 03:02
Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»
Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 15.03.2026, 20:38
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15.03.2026, 10:59
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Популярные новости
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 2
Бокс
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
14.03.2026, 04:41 1
Футбол
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 6
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
