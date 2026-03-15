Каррик повторил достижения Анчелотти, Эрикссона и Пеллегрини в АПЛ

Майкл Каррик вошел в число тренеров, победивших в 6 первых своих домашних матчах АПЛ во главе своего клуба.

Манчестер Юнайтед одержал свою 6-ю победу на «Олд Траффорд» в АПЛ под руководством англичанина в матче 30-го тура против Астон Виллы (3:1).

До Каррика подобное достижение в Премьер-лиге подчинялось только трем тренерам: Свен-Ёрану Эрикссону, Карло Анчелотти и Мануэлю Пеллегрини.

Тренеры, победившие в первых 6 домашних матчах во главе своих клубов в АПЛ

Свен-Ёран Эриксон (Манчестер Сити)

Карло Анчелотти (Челси)

Мануэль Пеллегрини (Манчестер Сити)

Майкл Каррик (Англия)

Победная домашняя серия Майкла Каррика во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

2026: Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1

2026: Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1

2026: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0

2026: Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

2026: Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0

2021: Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2