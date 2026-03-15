  4. Каррик повторил достижения Анчелотти, Эрикссона и Пеллегрини в АПЛ
Каррик повторил достижения Анчелотти, Эрикссона и Пеллегрини в АПЛ

Под руководством англичанина Манчестер Юнайтед снова победил на «Олд Траффорд»

Майкл Каррик вошел в число тренеров, победивших в 6 первых своих домашних матчах АПЛ во главе своего клуба.

Манчестер Юнайтед одержал свою 6-ю победу на «Олд Траффорд» в АПЛ под руководством англичанина в матче 30-го тура против Астон Виллы (3:1).

До Каррика подобное достижение в Премьер-лиге подчинялось только трем тренерам: Свен-Ёрану Эрикссону, Карло Анчелотти и Мануэлю Пеллегрини.

Тренеры, победившие в первых 6 домашних матчах во главе своих клубов в АПЛ

  • Свен-Ёран Эриксон (Манчестер Сити)
  • Карло Анчелотти (Челси)
  • Мануэль Пеллегрини (Манчестер Сити)
  • Майкл Каррик (Англия)

Победная домашняя серия Майкла Каррика во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

  • 2026: Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1
  • 2026: Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
  • 2026: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • 2026: Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
  • 2026: Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • 2021: Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ
ВИДЕО. Супергол Собослаи со штрафного дал перевес Ливерпулю над Тоттенхэмом
Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15 марта 2026, 00:39 4
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15 марта 2026, 07:59 14
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис

Ключевые решения принимает Григорий Суркис

Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.03.2026, 16:00
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Футбол | 15.03.2026, 19:23
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15.03.2026, 09:12
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 11
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 23
Футбол
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
15.03.2026, 10:59 3
Футбол
