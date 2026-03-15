Каррик повторил достижения Анчелотти, Эрикссона и Пеллегрини в АПЛ
Под руководством англичанина Манчестер Юнайтед снова победил на «Олд Траффорд»
Майкл Каррик вошел в число тренеров, победивших в 6 первых своих домашних матчах АПЛ во главе своего клуба.
Манчестер Юнайтед одержал свою 6-ю победу на «Олд Траффорд» в АПЛ под руководством англичанина в матче 30-го тура против Астон Виллы (3:1).
До Каррика подобное достижение в Премьер-лиге подчинялось только трем тренерам: Свен-Ёрану Эрикссону, Карло Анчелотти и Мануэлю Пеллегрини.
Тренеры, победившие в первых 6 домашних матчах во главе своих клубов в АПЛ
- Свен-Ёран Эриксон (Манчестер Сити)
- Карло Анчелотти (Челси)
- Мануэль Пеллегрини (Манчестер Сити)
- Майкл Каррик (Англия)
Победная домашняя серия Майкла Каррика во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ
- 2026: Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1
- 2026: Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
- 2026: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- 2026: Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
- 2026: Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 2021: Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
Only four managers have ever won their first six Premier League home games in the competition:— Squawka (@Squawka) March 15, 2026
◎ Sven-Göran Eriksson
◎ Carlo Ancelotti
◎ Manuel Pellegrini
◉ Michael Carrick 🆕
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
