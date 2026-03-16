Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 90-я минута снова сломала Ливерпуль: эмоциональная реакция Слота на неудачу
Англия
16 марта 2026, 03:41 | Обновлено 16 марта 2026, 03:42
1

90-я минута снова сломала Ливерпуль: эмоциональная реакция Слота на неудачу

Главный тренер мерсисайдцев выразил глубокое разочарование из-за потерянной победы

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил глубокое разочарование из-за упущенной победы в матче против «Тоттенхэма». Встреча 30-го тура Английская Премьер‑лига завершилась ничьей 1:1. Гостей от поражения спас Ришарлисон, забивший на 90-й минуте.

– Я очень разочарован. Такие ситуации на последних минутах всегда оставляют тяжелые эмоции. Сколько еще раз нам придется переживать подобное? Сегодня это произошло снова. Впрочем, если смотреть на ход игры, это не стало полной неожиданностью – последние 15-20 минут прошли в равной борьбе.

По ходу сезона я уже привык к тому, что мы не реализуем свои моменты, а затем пропускаем в самой концовке. Способ, которым соперник забил, не был единственной угрозой – похожий эпизод мы видели еще за несколько минут до перерыва.

В нашем распоряжении есть группа из 12-13 игроков, способных показывать достойный уровень. Рио [Нгумоа] обладает большим талантом, поэтому его выход на поле был оправдан. Важно правильно сочетать футболистов, находящихся в хорошей форме, и использовать их сильные стороны, – отметил Слот.

По теме:
Арне Слот Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Ришарлисон
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Лисий зламався ще з початку сезону 
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем