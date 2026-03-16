90-я минута снова сломала Ливерпуль: эмоциональная реакция Слота на неудачу

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил глубокое разочарование из-за упущенной победы в матче против «Тоттенхэма». Встреча 30-го тура Английская Премьер‑лига завершилась ничьей 1:1. Гостей от поражения спас Ришарлисон, забивший на 90-й минуте.

– Я очень разочарован. Такие ситуации на последних минутах всегда оставляют тяжелые эмоции. Сколько еще раз нам придется переживать подобное? Сегодня это произошло снова. Впрочем, если смотреть на ход игры, это не стало полной неожиданностью – последние 15-20 минут прошли в равной борьбе.

По ходу сезона я уже привык к тому, что мы не реализуем свои моменты, а затем пропускаем в самой концовке. Способ, которым соперник забил, не был единственной угрозой – похожий эпизод мы видели еще за несколько минут до перерыва.

В нашем распоряжении есть группа из 12-13 игроков, способных показывать достойный уровень. Рио [Нгумоа] обладает большим талантом, поэтому его выход на поле был оправдан. Важно правильно сочетать футболистов, находящихся в хорошей форме, и использовать их сильные стороны, – отметил Слот.