Ливерпуль установил клубный антирекорд в АПЛ

Ливерпуль в матче против Тоттенхэма в восьмой раз в сезоне АПЛ 2025/26 пропустил гол на 90+ минуте.

Это стало новым антирекордом «красных». Предыдущее было установлено в сезоне 2010/11 (7).

Голы, пропущенные Ливерпулем на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26 (8)

90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)

90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)

90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)

90+5 – Амин Адли (Борнмут)

90+5 – Эстевао (Челси)

90+4 – Андре (Вулверхэмптон)

90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

90 – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур)

Ливерпуль догнал Лидс Юнайтед (также 8) по количеству пропущенных мячей на 90+ минуте матчей в текущем сезоне АПЛ.

Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26

8 – Лидс Юнайтед

8 – Ливерпуль

7 – Ньюкасл Юнайтед

7 – Вест Хэм Юнайтед

6 – Бернли

5 – Челси

5 – Вулверхэмптон

5 – Манчестер Юнайтед

4 – Арсенал

4 – Борнмут