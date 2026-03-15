Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль установил клубный антирекорд в АПЛ
Англия
15 марта 2026, 23:02 |
112
1

Ливерпуль установил клубный антирекорд в АПЛ

«Красные» пропустили 8 голов на 90+ минутах матчей в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче против Тоттенхэма в восьмой раз в сезоне АПЛ 2025/26 пропустил гол на 90+ минуте.

Это стало новым антирекордом «красных». Предыдущее было установлено в сезоне 2010/11 (7).

Голы, пропущенные Ливерпулем на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26 (8)

  • 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
  • 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
  • 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
  • 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
  • 90+5 – Эстевао (Челси)
  • 90+4 – Андре (Вулверхэмптон)
  • 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 90 – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур)

Ливерпуль догнал Лидс Юнайтед (также 8) по количеству пропущенных мячей на 90+ минуте матчей в текущем сезоне АПЛ.

Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 8 – Лидс Юнайтед
  • 8 – Ливерпуль
  • 7 – Ньюкасл Юнайтед
  • 7 – Вест Хэм Юнайтед
  • 6 – Бернли
  • 5 – Челси
  • 5 – Вулверхэмптон
  • 5 – Манчестер Юнайтед
  • 4 – Арсенал
  • 4 – Борнмут
По теме:
Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1. Супергол Собослаи и ответ шпор. Видео голов
Ришарлисон – третий бразилец со 100+ результативными действиями в АПЛ
Падать еще есть куда. Тоттенхэм снова обновил клубный антирекорд
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тоттенхэм
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы
Футбол | 15 марта 2026, 15:36 4
ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы
ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы

УЕФА отменил проведение матча между сборными Аргентины и Испании

Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15.03.2026, 10:59
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Футбол | 15.03.2026, 21:42
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15.03.2026, 08:33
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AN448
Приятно👏
В начале сезона на фарте залетали победные в концовках, теперь возвращают долги👏👏
Ответить
0
Популярные новости
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 7
Футбол
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 22
Футбол
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
14.03.2026, 06:42 4
Бокс
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем