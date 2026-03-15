Ливерпуль установил клубный антирекорд в АПЛ
«Красные» пропустили 8 голов на 90+ минутах матчей в сезоне 2025/26
Ливерпуль в матче против Тоттенхэма в восьмой раз в сезоне АПЛ 2025/26 пропустил гол на 90+ минуте.
Это стало новым антирекордом «красных». Предыдущее было установлено в сезоне 2010/11 (7).
Голы, пропущенные Ливерпулем на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26 (8)
- 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
- 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
- 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
- 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
- 90+5 – Эстевао (Челси)
- 90+4 – Андре (Вулверхэмптон)
- 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 90 – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур)
Ливерпуль догнал Лидс Юнайтед (также 8) по количеству пропущенных мячей на 90+ минуте матчей в текущем сезоне АПЛ.
Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26
- 8 – Лидс Юнайтед
- 8 – Ливерпуль
- 7 – Ньюкасл Юнайтед
- 7 – Вест Хэм Юнайтед
- 6 – Бернли
- 5 – Челси
- 5 – Вулверхэмптон
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 4 – Арсенал
- 4 – Борнмут
8 - Liverpool have conceded eight Premier League goals in the 90th minute or later this season - their most in a single campaign, overtaking seven in 2010-11. Sleepwalk. pic.twitter.com/6mOkWKsKuM— OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026
В начале сезона на фарте залетали победные в концовках, теперь возвращают долги👏👏