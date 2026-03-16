Цыганков обратился к болельщикам после триумфального матча с Атлетиком

В рамках 28-го тура чемпионата Испании «Жирона» уверенно разобралась с «Атлетиком» из Бильбао, победив со счетом 3:0. Ключевым игроком матча стал украинский хавбек Виктор Цыганков, который записал на свой счет два ассиста.

«Это крайне значимая победа для нашего коллектива, добытая при поддержке домашних трибун. Мы не останавливаемся и продолжаем сражаться дальше», – поделился впечатлениями украинский легионер.

После этой игры в копилке «Жироны» стало 34 очка, что позволяет команде занимать 12-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.