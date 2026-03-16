  4. Степанов забил Твенте: какую оценку получил украинец?
16 марта 2026, 02:09
Степанов забил Твенте: какую оценку получил украинец?

Ключевую роль в успехе Утрехта сыграл украинский нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 27-го тура Эредивизи «Утрехт» на выезде переиграл «Твенте» со счетом 2:0.

Ключевую роль в успехе гостей сыграл украинский нападающий Артем Степанов, который вышел в старте и открыл счет на 32-й минуте, удачно сыграв на добивании. Форвард провел на поле 80 минут и получил от SofaScore оценку 7,2.

Статистика Артема Степанова в матче: Голы – 1 | Ожидаемые голы (xG) – 0,66 | Удары (в створ) – 3 (2) | Точность передач – 10/12 (83%) | Касания мяча – 21 | Рывки с мячом – 6 (дистанция 71,9 м).

По теме:
Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах
Степанов забил 2-й гол в Эредивизи. Кого из украинцев догнал?
ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Тарас Михавко получил травму

ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Зачем Усику бой против Верховена?
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
