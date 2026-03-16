Нидерланды16 марта 2026, 02:09 |
90
0
Степанов забил Твенте: какую оценку получил украинец?
Ключевую роль в успехе Утрехта сыграл украинский нападающий
В рамках 27-го тура Эредивизи «Утрехт» на выезде переиграл «Твенте» со счетом 2:0.
Ключевую роль в успехе гостей сыграл украинский нападающий Артем Степанов, который вышел в старте и открыл счет на 32-й минуте, удачно сыграв на добивании. Форвард провел на поле 80 минут и получил от SofaScore оценку 7,2.
Статистика Артема Степанова в матче: Голы – 1 | Ожидаемые голы (xG) – 0,66 | Удары (в створ) – 3 (2) | Точность передач – 10/12 (83%) | Касания мяча – 21 | Рывки с мячом – 6 (дистанция 71,9 м).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
