Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры

Футбольный агент Максим Мелеганыч намекнул на возможное завершение карьеры бывшего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко.

Во время зимнего трансферного окна опытный 36-летний футболист расторг контракт с турецким «Эюпспором», вернулся в чемпионат Украины и договорился о сотрудничестве с «Колосом».

– Тарас уже говорил: для него всегда было важно завершить карьеру именно на футбольном поле – так, как этого заслуживает его карьера, его семья и его наследие в футболе.

Он является послом украинского футбола, на него равняются многие игроки, поэтому для нас было важно сделать правильный финальный шаг в этой карьере и подать пример другим.

В прошлом месяце мы вместе с Тарасом обсуждали возможность возвращения в Украину. Мы проанализировали несколько клубов в чемпионате, которые могли быть интересны Тарасу на этом этапе карьеры, и оценили, где он сможет получить то, что он ищет, а также где его опыт и уровень принесут максимальную пользу команде.

«Колос» был первым и единственным звонком, который я совершил. У клуба хорошая инфраструктура, стабильное руководство и понимание потребностей команды.

Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Анатольевича Засуху, вице-президента Виталия Александровича Шалимова, главного тренера Руслана Владимировича Костышина и спортивного директора Артема Игоревича за поддержку на протяжении всего процесса.

– Почему контракт с «Колосом» заключен на такой короткий срок (до 30 июня 2026 года) – это стратегия осторожности на будущее или сигнал, что вопрос завершения карьеры уже реально обсуждается?

– Тарас и его семья уже приняли решение относительно его будущего как футболиста. Но они объявят его сами, когда придет правильное время. Сейчас Тарас полностью сосредоточен на «Колосе», – подытожил Мелеганыч.

Последним клубом Степаненко в Украине был донецкий «Шахтер», цвета которого он защищал до февраля 2025-го. В футболке «горняков» полузащитник сыграл 440 поединков, забил 30 мячей и оформил 25 ассистов.

В активе игрока – 87 матчей в составе сборной Украины и четыре результативных удара. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.