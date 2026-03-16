Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 08:22
223
0

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры

Футбольный агент Максим Мелеганыч рассказал о планах и перспективах Тараса Степаненко

16 марта 2026, 08:22 |
223
0
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Футбольный агент Максим Мелеганыч намекнул на возможное завершение карьеры бывшего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко.

Во время зимнего трансферного окна опытный 36-летний футболист расторг контракт с турецким «Эюпспором», вернулся в чемпионат Украины и договорился о сотрудничестве с «Колосом».

– Тарас уже говорил: для него всегда было важно завершить карьеру именно на футбольном поле – так, как этого заслуживает его карьера, его семья и его наследие в футболе.

Он является послом украинского футбола, на него равняются многие игроки, поэтому для нас было важно сделать правильный финальный шаг в этой карьере и подать пример другим.

В прошлом месяце мы вместе с Тарасом обсуждали возможность возвращения в Украину. Мы проанализировали несколько клубов в чемпионате, которые могли быть интересны Тарасу на этом этапе карьеры, и оценили, где он сможет получить то, что он ищет, а также где его опыт и уровень принесут максимальную пользу команде.

«Колос» был первым и единственным звонком, который я совершил. У клуба хорошая инфраструктура, стабильное руководство и понимание потребностей команды.

Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Анатольевича Засуху, вице-президента Виталия Александровича Шалимова, главного тренера Руслана Владимировича Костышина и спортивного директора Артема Игоревича за поддержку на протяжении всего процесса.

– Почему контракт с «Колосом» заключен на такой короткий срок (до 30 июня 2026 года) – это стратегия осторожности на будущее или сигнал, что вопрос завершения карьеры уже реально обсуждается?

– Тарас и его семья уже приняли решение относительно его будущего как футболиста. Но они объявят его сами, когда придет правильное время. Сейчас Тарас полностью сосредоточен на «Колосе», – подытожил Мелеганыч.

Последним клубом Степаненко в Украине был донецкий «Шахтер», цвета которого он защищал до февраля 2025-го. В футболке «горняков» полузащитник сыграл 440 поединков, забил 30 мячей и оформил 25 ассистов.

В активе игрока – 87 матчей в составе сборной Украины и четыре результативных удара. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер Донецк Тарас Степаненко
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем