Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко выступил с важным заявлением к болельщикам
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 22:58
Ярмоленко выступил с важным заявлением к болельщикам

Футболист призвал поддерживать украинскую медицину

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко посетил Киевскую городскую клиническую больницу №18 и поделился впечатлениями от визита.

Футболист пообщался с представителями администрации медучреждения, в частности с хирургом Дмитрием Дубенко, и узнал больше об инициативе «Друзья больницы», направленной на развитие медицины через партнерство и поддержку.

«Сегодня я посетил Киевскую городскую клиническую больницу №18. Откровенно говоря, был приятно впечатлен масштабом медицинского учреждения и тем, как организована работа команды, занимающейся лечением пациентов. Здесь ежедневно врачи спасают человеческие жизни.

Во время визита я пообщался с представителем администрации больницы, хирургом Дмитрием Дубенко. Он рассказал об инициативе «Друзья больницы», направленной на развитие медицинского учреждения благодаря партнерству и поддержке.

Считаю, что подобные проекты имеют хорошие перспективы. Призываю всех, кто имеет возможность, поддерживать украинскую медицину и помогать больницам развиваться.

Искренне благодарю врачей за их труд, преданность делу и силу», – написал Ярмоленко.

По теме:
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем