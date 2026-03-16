Ярмоленко выступил с важным заявлением к болельщикам
Футболист призвал поддерживать украинскую медицину
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко посетил Киевскую городскую клиническую больницу №18 и поделился впечатлениями от визита.
Футболист пообщался с представителями администрации медучреждения, в частности с хирургом Дмитрием Дубенко, и узнал больше об инициативе «Друзья больницы», направленной на развитие медицины через партнерство и поддержку.
«Сегодня я посетил Киевскую городскую клиническую больницу №18. Откровенно говоря, был приятно впечатлен масштабом медицинского учреждения и тем, как организована работа команды, занимающейся лечением пациентов. Здесь ежедневно врачи спасают человеческие жизни.
Во время визита я пообщался с представителем администрации больницы, хирургом Дмитрием Дубенко. Он рассказал об инициативе «Друзья больницы», направленной на развитие медицинского учреждения благодаря партнерству и поддержке.
Считаю, что подобные проекты имеют хорошие перспективы. Призываю всех, кто имеет возможность, поддерживать украинскую медицину и помогать больницам развиваться.
Искренне благодарю врачей за их труд, преданность делу и силу», – написал Ярмоленко.
