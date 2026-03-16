Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»
Украина. Премьер лига
Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»

Футболист киевлян – о матче с «Оболонью»

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о матче против «Оболони» (2:1), где ему удалось реализовать пенальти.

– Против вас вели довольно жесткую борьбу. Были ли вы готовы к такой игре со стороны соперников?

– Конечно, были готовы. Мы их разбирали, знали, как они играют. Хорошая команда, играет компактно, хорошо защищается. Поэтому, конечно, трудно сломать такую оборону. Тем более, что счет был 0:0, пропустили одну атаку – и уже счет 0:1 не в нашу пользу. Задача немного усложнилась, но была хорошая реакция с нашей стороны. Продолжали натиск на ворота. Хорошо, что до перерыва забили эти два мяча, и во втором тайме уже больше играли по счету.

– Насколько пропущенный мяч вас выбил из колеи? Было видно, что вы были заведены, присутствовали эмоции…

– Конечно, эмоции были не самые лучшие. В течение 20 минут у них не было ни одной атаки, они даже центр поля не пересекали. Думали только об обороне, одна атака – и мы пропускаем мяч. Конечно, не самые лучшие эмоции, но понимали, что нужно продолжать, потому что свои моменты мы создавали. Понимали, что нужно более хладнокровно распорядиться мячом в завершающей зоне, и все будет нормально.

По теме:
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным фотосетом
Арда ТУРАН: «Путешествия утомляют, но команда делает фантастическую работу»
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «В таких матчах это перебор – назначать такой пенальти»
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15 марта 2026, 07:59 23
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис

Ключевые решения принимает Григорий Суркис

На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Футбол | 15 марта 2026, 19:55 206
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти

Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке

Цыганков обратился к болельщикам после триумфального матча с Атлетиком
Футбол | 16.03.2026, 03:22
Цыганков обратился к болельщикам после триумфального матча с Атлетиком
Цыганков обратился к болельщикам после триумфального матча с Атлетиком
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 15.03.2026, 20:38
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15.03.2026, 09:12
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
14.03.2026, 02:12
Бокс
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 39
Теннис
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 48
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
