Андрей Ярмоленко: «Я получил не лучшие эмоции. Задача усложнилась»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о матче против «Оболони» (2:1), где ему удалось реализовать пенальти.

– Против вас вели довольно жесткую борьбу. Были ли вы готовы к такой игре со стороны соперников?

– Конечно, были готовы. Мы их разбирали, знали, как они играют. Хорошая команда, играет компактно, хорошо защищается. Поэтому, конечно, трудно сломать такую оборону. Тем более, что счет был 0:0, пропустили одну атаку – и уже счет 0:1 не в нашу пользу. Задача немного усложнилась, но была хорошая реакция с нашей стороны. Продолжали натиск на ворота. Хорошо, что до перерыва забили эти два мяча, и во втором тайме уже больше играли по счету.

– Насколько пропущенный мяч вас выбил из колеи? Было видно, что вы были заведены, присутствовали эмоции…

– Конечно, эмоции были не самые лучшие. В течение 20 минут у них не было ни одной атаки, они даже центр поля не пересекали. Думали только об обороне, одна атака – и мы пропускаем мяч. Конечно, не самые лучшие эмоции, но понимали, что нужно продолжать, потому что свои моменты мы создавали. Понимали, что нужно более хладнокровно распорядиться мячом в завершающей зоне, и все будет нормально.