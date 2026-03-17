Арда Туран возмущен и обратился к Украинской футбольной ассоциации

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал физическое состояние своей команды после победы над «Металлистом 1925» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги.

«Я действительно расстроен и немного зол, что нам пришлось проводить матч в воскресенье. Вместе с тем, я также уважаю Украинскую федерацию футбола. Знаю, что впереди нас ждет чрезвычайно важный матч в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира, и у Украины будет, надеюсь, два очень важных матча – против Швеции и другого будущего соперника.

По моему убеждению, проведение нашего матча сегодня было не совсем уместным в силу наших физических кондиций. Однако в любом случае я принимаю это как данность, и мы просто стараемся работать с теми обстоятельствами, которые нас сопровождают», – сказал Туран.