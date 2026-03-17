  4. Арда Туран возмущен и обратился к Украинской футбольной ассоциации
Арда Туран возмущен и обратился к Украинской футбольной ассоциации

Тренер «горняков» – о расписании

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал физическое состояние своей команды после победы над «Металлистом 1925» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги.

«Я действительно расстроен и немного зол, что нам пришлось проводить матч в воскресенье. Вместе с тем, я также уважаю Украинскую федерацию футбола. Знаю, что впереди нас ждет чрезвычайно важный матч в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира, и у Украины будет, надеюсь, два очень важных матча – против Швеции и другого будущего соперника.

По моему убеждению, проведение нашего матча сегодня было не совсем уместным в силу наших физических кондиций. Однако в любом случае я принимаю это как данность, и мы просто стараемся работать с теми обстоятельствами, которые нас сопровождают», – сказал Туран.

По теме:
138-метровую яхту Ахметова за 500 миллионов евро заметили в порту Мальорки
КРАСНОПИР: «Я к этому отношусь нормально»
КАЮК: «Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, прочее – слухи»
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти двое изрядно чудят. Им нужно брать пример с него»
Футбол | 16 марта 2026, 23:39 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти двое изрядно чудят. Им нужно брать пример с него»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти двое изрядно чудят. Им нужно брать пример с него»

Легендарный украинский тренер раскритиковал Филипа Йоргенсена и Антонина Кински

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16 марта 2026, 07:45 3
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
Футбол | 16.03.2026, 16:43
«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Олимпийские игры | 16.03.2026, 06:05
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Футбол | 16.03.2026, 07:33
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Комментарии 1
Kh75
спочатку було соромно за МХ, що не погодилися перенести матч на ПН, але подивишись що наступний матч МХ вже в четвер, стало соромно вже за ШД
Популярные новости
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 9
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 119
Футбол
