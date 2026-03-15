Сухая серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей. Какая была самой длинной?
Сравним текущую серию Шахтера без пропущенных мячей с рекордной в истории клуба
Сухая серия донецкого Шахтера в УПЛ достигла 6 матчей.
В поединке 20-го тура горняки во Львове победили Металлист 1925 со счетом 1:0.
Таким образом, Шахтер не пропускает уже в течение 6 матчей в чемпионате, 5 последних из них оказались победными.
Серия без пропущенных мячей донецкого Шахтера в УПЛ в сезоне 2025/26 (6 матчей)
- Шахтер – Металлист 1925 – 1:0
- Александрия – Шахтер – 0:1
- Шахтер – Верес – 1:0
- Шахтер – Карпаты – 4:0
- Шахтер – Эпицентр – 5:0
- Колос – Шахтер – 0:0
Самая длинная серия без пропущенных мячей в истории горняков в УПЛ была зафиксирована в сезоне 2018/19 (10 матчей), в рамках которой была также самая длинная победная «сухая» серия Шахтера (7 матчей).
Самая длинная серия донецкого Шахтера без пропущенных мячей в УПЛ (2018/19, 10 матчей)
- Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:3
- Шахтер – Александрия – 2:0
- Черноморец – Шахтер – 0:1
- Шахтер – Карпаты – 5:0
- Заря – Шахтер – 0:1
- Александрия – Шахтер – 0:1
- Шахтер – Заря – 3:0
- Динамо – Шахтер – 0:0
- Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:1
- Шахтер – ФК Львов – 5:0
