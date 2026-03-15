Сухая серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей. Какая была самой длинной?

Сухая серия донецкого Шахтера в УПЛ достигла 6 матчей.

В поединке 20-го тура горняки во Львове победили Металлист 1925 со счетом 1:0.

Таким образом, Шахтер не пропускает уже в течение 6 матчей в чемпионате, 5 последних из них оказались победными.

Серия без пропущенных мячей донецкого Шахтера в УПЛ в сезоне 2025/26 (6 матчей)

Шахтер – Металлист 1925 – 1:0

Александрия – Шахтер – 0:1

Шахтер – Верес – 1:0

Шахтер – Карпаты – 4:0

Шахтер – Эпицентр – 5:0

Колос – Шахтер – 0:0

Самая длинная серия без пропущенных мячей в истории горняков в УПЛ была зафиксирована в сезоне 2018/19 (10 матчей), в рамках которой была также самая длинная победная «сухая» серия Шахтера (7 матчей).

Самая длинная серия донецкого Шахтера без пропущенных мячей в УПЛ (2018/19, 10 матчей)