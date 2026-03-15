Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухая серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей. Какая была самой длинной?
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 22:46 |
90
0

Сухая серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей. Какая была самой длинной?

Сравним текущую серию Шахтера без пропущенных мячей с рекордной в истории клуба

15 марта 2026, 22:46 |
90
0
Сухая серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей. Какая была самой длинной?
ФК Шахтер

Сухая серия донецкого Шахтера в УПЛ достигла 6 матчей.

В поединке 20-го тура горняки во Львове победили Металлист 1925 со счетом 1:0.

Таким образом, Шахтер не пропускает уже в течение 6 матчей в чемпионате, 5 последних из них оказались победными.

Серия без пропущенных мячей донецкого Шахтера в УПЛ в сезоне 2025/26 (6 матчей)

  • Шахтер – Металлист 1925 – 1:0
  • Александрия – Шахтер – 0:1
  • Шахтер – Верес – 1:0
  • Шахтер – Карпаты – 4:0
  • Шахтер – Эпицентр – 5:0
  • Колос – Шахтер – 0:0

Самая длинная серия без пропущенных мячей в истории горняков в УПЛ была зафиксирована в сезоне 2018/19 (10 матчей), в рамках которой была также самая длинная победная «сухая» серия Шахтера (7 матчей).

Самая длинная серия донецкого Шахтера без пропущенных мячей в УПЛ (2018/19, 10 матчей)

  • Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:3
  • Шахтер – Александрия – 2:0
  • Черноморец – Шахтер – 0:1
  • Шахтер – Карпаты – 5:0
  • Заря – Шахтер – 0:1
  • Александрия – Шахтер – 0:1
  • Шахтер – Заря – 3:0
  • Динамо – Шахтер – 0:0
  • Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:1
  • Шахтер – ФК Львов – 5:0
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Металлист 1925 статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем