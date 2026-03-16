  4. Денис БОЙКО: «Он сам себя выставил клоуном. Тупо футболист-клоун»
16 марта 2026, 15:23
Денис БОЙКО: «Он сам себя выставил клоуном. Тупо футболист-клоун»

Бывший вратарь Динамо раскритиковал Дениса Шостака

Бывший вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко раскритиковал игрока «Александрии» Дениса Шостака за послематчевое интервью после игры 20-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:2):

«Это очень некрасиво. Просто я уже не первый раз пересматриваю это видео. Этот футболист, когда он шел на это флеш-интервью, четко понимал, что будет именно так отвечать. Это не спонтанные ответы в момент. Он четко понимал, что будет вот так отвечать «не знаю».

Кто-то говорит, что на него набросились. Набросились по делу. Если ты не хочешь, ты проиграл, у тебя нет настроения, подойди к пресс-службе клуба, скажи: «Я не хочу сейчас разговаривать с прессой, чтобы не было никаких инцидентов». Ну он сам себя выставил клоуном на всю страну. Чистый клоун. Тупой футболист-клоун. Чувак вышел и говорит на всю страну: «Не знаю. Не знаю».

По теме:
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Суркис сыграл на ноль, Динамо пытается догнать Шахтер в чемпионате U-19
видео чемпионат Украины по футболу курьезы Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы УПЛ-ТВ Денис Шостак ЛНЗ - Александрия Денис Бойко
Дмитрий Вус Источник: YouTube
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 17:20 8
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо

Тарас Михавко получил травму

Лидер Шахтера: «Он бегал как конь. Безумный просто»
Футбол | 16 марта 2026, 14:50 0
Лидер Шахтера: «Он бегал как конь. Безумный просто»
Лидер Шахтера: «Он бегал как конь. Безумный просто»

Бондарь оценил игру Траоре

Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 22:45
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Футбол | 16.03.2026, 10:02
Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Популярные новости
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 4
Олимпийские игры
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 8
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 2
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
