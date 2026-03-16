Денис БОЙКО: «Он сам себя выставил клоуном. Тупо футболист-клоун»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко раскритиковал игрока «Александрии» Дениса Шостака за послематчевое интервью после игры 20-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:2):

«Это очень некрасиво. Просто я уже не первый раз пересматриваю это видео. Этот футболист, когда он шел на это флеш-интервью, четко понимал, что будет именно так отвечать. Это не спонтанные ответы в момент. Он четко понимал, что будет вот так отвечать «не знаю».

Кто-то говорит, что на него набросились. Набросились по делу. Если ты не хочешь, ты проиграл, у тебя нет настроения, подойди к пресс-службе клуба, скажи: «Я не хочу сейчас разговаривать с прессой, чтобы не было никаких инцидентов». Ну он сам себя выставил клоуном на всю страну. Чистый клоун. Тупой футболист-клоун. Чувак вышел и говорит на всю страну: «Не знаю. Не знаю».