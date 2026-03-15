Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Киевское «Динамо» может летом подписать контракт с футболистом сборной Боснии и Герцеговины Степаном Раделичем, чей контракт с хорватской «Риекой» истекает уже 30 июня.

Ранее «Динамо» уже интересовалось Раделичем, и сейчас у клуба появился шанс реализовать эту возможность и подписать его на правах свободного агента.

В этом сезоне в активе Раделича 33 матча, один гол и четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.