Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 20:38 | Обновлено 15 марта 2026, 20:49
4109
10

Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Степан Раделич может переехать в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Степан Раделич

Киевское «Динамо» может летом подписать контракт с футболистом сборной Боснии и Герцеговины Степаном Раделичем, чей контракт с хорватской «Риекой» истекает уже 30 июня.

Ранее «Динамо» уже интересовалось Раделичем, и сейчас у клуба появился шанс реализовать эту возможность и подписать его на правах свободного агента.

В этом сезоне в активе Раделича 33 матча, один гол и четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.

По теме:
трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Риека
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Вже 28 років і лише один товарняк за збірну... та ще й Боснії... Гучний тут хіба що заголовок статті
Ответить
+4
Gargantua
центральный защитник.
надо брать
Ответить
+1
inspekcha85
Поистине широкий суркисовский размах
Ответить
0
Oleksandr
Та кого вони куплять, дєнях нєт, всі витратили в Монако 😅
Ответить
0
Boodya
"Легендарний клуб потужної УПЛ, несподівано може прийняти важливе рішення і гучно підписати зіркового футболіста сильної південнослов'янської збірної"
Так буде канонічно😂
Ответить
0
Alexiy.Kriv
Приїде, пару раз почує як шахед літає або прильоти( не дай Бог).І поїде по арендам!Це ж зрозуміло🤔
Ответить
0
OKs100
Та ну, 2.8 миллиона. У Динамо нет таких денег, когда последний раз были такие дорогие трансферы? 5 лет назад? Динамо максимум может выделить 112-123 тысячи на футболиста.
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем