Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро

Французский клуб «Марсель» планирует усилить оборону и нацелился на 20-летнего украинского защитника «Динамо» Тараса Михавка.

Несмотря на расходы более 55 млн евро прошлым летом, оборона команды оставалась слабой. Михавко провел 30 матчей за киевский клуб, забил 3 гола и демонстрирует техничную игру и грамотное расположение на поле.

Стоимость трансфера оценивается в 25 млн евро, и эту сумму французский клуб готов потратить. Его подписание рассматривают как инвестицию в будущее и способ сразу усилить оборонительную линию «Марселя», которая нуждается в стабильности после возможных уходов Бальерди и возвращения Павара в «Интер».