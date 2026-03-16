Футболист Динамо и сборной Украины интересен титулованному клубу из Франции
«Марсель» следит за прогрессом Тараса Михавко и намерен сделать второе предложение о трансфере
Французский «Марсель» нацелился на защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко, которого считает идеальным вариантом для усиления линии защиты.
Представитель Лиги 1 следит за прогрессом 20-летнего футболиста несколько месяцев и даже пытался подписать игрока во время летнего трансферного окна, но потерпел неудачу:
«Марсель» заинтересован в приобретении Тараса Михавко. Это 20-летний центральный защитник, в настоящее время выступающий за киевское «Динамо».
При росте 1,85 метра он является постоянным игроком основного состава и представляет собой будущее европейского футбола на своей позиции.
Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро, но ожидается, что из-за сильной конкуренции за его подписание он обойдется значительно дороже. «Марселю» придется сделать серьезные шаги, чтобы выиграть конкуренцию и заполучить Михавко», – сообщили во Франции.
«Марсель» является одним из самых титулованных клубов в истории Франции. В нынешнем сезоне клуб занимает третье место в турнирной таблице элитного дивизиона.
Тренер раскритиковал игру в обороне в эпизоде с пропущенным голом в матче против «Оболони»
Стэнли Куарши в «Динамо» не будет