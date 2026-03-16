Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо и сборной Украины интересен титулованному клубу из Франции
Украина. Премьер лига
Футболист Динамо и сборной Украины интересен титулованному клубу из Франции

«Марсель» следит за прогрессом Тараса Михавко и намерен сделать второе предложение о трансфере

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Французский «Марсель» нацелился на защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко, которого считает идеальным вариантом для усиления линии защиты.

Представитель Лиги 1 следит за прогрессом 20-летнего футболиста несколько месяцев и даже пытался подписать игрока во время летнего трансферного окна, но потерпел неудачу:

«Марсель» заинтересован в приобретении Тараса Михавко. Это 20-летний центральный защитник, в настоящее время выступающий за киевское «Динамо».

При росте 1,85 метра он является постоянным игроком основного состава и представляет собой будущее европейского футбола на своей позиции.

Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро, но ожидается, что из-за сильной конкуренции за его подписание он обойдется значительно дороже. «Марселю» придется сделать серьезные шаги, чтобы выиграть конкуренцию и заполучить Михавко», – сообщили во Франции.

«Марсель» является одним из самых титулованных клубов в истории Франции. В нынешнем сезоне клуб занимает третье место в турнирной таблице элитного дивизиона.

По теме:
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным фотосетом
Николай Тытюк Источник
Футболистам Динамо досталось от Игоря Костюка
Футбол | 16 марта 2026, 05:32 1
Футболистам Динамо досталось от Игоря Костюка
Футболистам Динамо досталось от Игоря Костюка

Тренер раскритиковал игру в обороне в эпизоде с пропущенным голом в матче против «Оболони»

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 21:02 0
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
Футбол | 15.03.2026, 23:01
ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15.03.2026, 10:59
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Джейк Пол шокировал Трампа заявлением об Александре Усике
