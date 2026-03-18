Забарный получил неожиданные новости о ПСЖ во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Эммануэль Барранг высказался об игре защитника Ильи Забарного за ПСЖ в течение первых шести месяцев этого сезона.

«Забарный немного разочаровал в первые шесть месяцев: он мало играл и принес несколько пенальти.

Его главное направление для прогресса — концентрация. Ему нужно быть максимально сосредоточенным на протяжении всего матча, ведь несколько мелких моментов невнимательности уже приводили к фолам. Очевидно, что это сложнее в такой доминирующей команде, как «ПСЖ», где защитники получают значительно меньше работы, чем это было в «Борнмуте».

Действительно, идея «ПСЖ» заключается в том, чтобы со временем подготовить в нем преемника Маркиньоса. Возможно, пока что Забарный не показал достаточно, но Луис Энрике всегда публично его защищает (впрочем, он так поступает со всеми своими игроками). После матча против «Гавра», который не является очень сильной командой, он даже сказал, что Забарный был лучшим игроком «ПСЖ» на поле.

В той матч украинец действовал именно так, как этого хочет Луис Энрике: он выполнил несколько хороших передач из глубины и хорошо продвигал мяч вперед. Во второй половине сезона он может получать больше игрового времени», – сказал Барранг.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
