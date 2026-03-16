Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Англия
16 марта 2026, 07:33
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге

Защитник сборной Украины провел 150-й матч в карьере в составе ливерпульского клуба

16 марта 2026, 07:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 14 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:0.

Этот поединок стал знаковым для защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который вышел в стартовом составе «ирисок» и провел 150-й матч за команду.

Пресс-служба «Эвертона» посвятила 26-летнему украинцу сообщение в социальных сетях, поздравив украинца: «Важное событие для Мико!».

За время выступлений в составе ливерпульского клуба (с января 2022 года), баланс встреч Миколенко по турнирам распределился следующим образом:

  • Премьер-лига – 135 матчей
  • Кубок Англии – 9 матчей
  • Кубок английской лиги – 6 матчей

По количеству проведенных поединков украинский защитник занимает шестое место среди действующих футболистов «ирисок» и делит 113-115 позицию в истории команды.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Арсенал - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко
Николай Тытюк Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
легенда!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем