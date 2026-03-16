Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Защитник сборной Украины провел 150-й матч в карьере в составе ливерпульского клуба
В субботу, 14 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:0.
Этот поединок стал знаковым для защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который вышел в стартовом составе «ирисок» и провел 150-й матч за команду.
Пресс-служба «Эвертона» посвятила 26-летнему украинцу сообщение в социальных сетях, поздравив украинца: «Важное событие для Мико!».
За время выступлений в составе ливерпульского клуба (с января 2022 года), баланс встреч Миколенко по турнирам распределился следующим образом:
- Премьер-лига – 135 матчей
- Кубок Англии – 9 матчей
- Кубок английской лиги – 6 матчей
По количеству проведенных поединков украинский защитник занимает шестое место среди действующих футболистов «ирисок» и делит 113-115 позицию в истории команды.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»
Пономаренко, Краснопир и Крушинский получат дебютные вызовы в национальную команду