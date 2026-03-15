  4. Максим МЕХАНИВ: «Было интересно проверить себя на фоне киевского Динамо»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 15:12
Максим МЕХАНИВ: «Было интересно проверить себя на фоне киевского Динамо»

Голкипер «Левого Берега» прокомментировал поражение в спарринге с «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Механив

«Левый Берег» готовится ко второй части чемпионата. Команда сыграла товарищеский матч с киевским «Динамо», в котором уступила со счетом 2:3. Впечатлениями о матче поделился вратарь «Левого Берега» Максим Механив.

«Было интересно проверить себя на фоне киевского «Динамо». Сыграли неплохо, но хотелось как минимум не проиграть. Полагаю, что получили много полезной информации от спарринга. В матчах, когда соперник многое атакует, голкипер может проявлять себя. Не могу сказать, что сыграл идеально, хоть и были положительные моменты. Тренер сказал, что сыграли достойно против именитого соперника.

Настраиваемся на хорошее и победное начало весенней части сезона. Сделаем все для того, чтобы выполнить поставленные задачи», – сказал Механив.

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Максим Механив
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
