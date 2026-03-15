Александр РЯБОКОНЬ: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. Команда провела товарищеский матч с «Динамо», в котором уступила со счетом 2:3. Итог поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Были положительные и отрицательные моменты в течение матча. Чтобы становиться сильнее, необходимо играть против таких именитых соперников. Считаю, что такие спарринги, как против Полесья и Динамо, обязательно пойдут на пользу нашей команде. Уже сейчас должны определять 16-18 игроков, которые будут готовиться к первым официальным матчам. Максим Механив сегодня сыграл достаточно неплохо. У нас есть три голкипера и у всех них есть шансы играть в стартовом составе. Возможно, именно Механив начнет весеннюю часть сезона в стартовом составе…

Мы никогда не подстраиваемся под соперника и стараемся играть в свой футбол. Для нас очень важно придерживаться своего игрового стиля», – сказал Александр Рябоконь.