  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»
15 марта 2026, 14:57 | Обновлено 15 марта 2026, 14:58
Александр РЯБОКОНЬ: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал результат спарринга с «Динамо»

ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. Команда провела товарищеский матч с «Динамо», в котором уступила со счетом 2:3. Итог поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Были положительные и отрицательные моменты в течение матча. Чтобы становиться сильнее, необходимо играть против таких именитых соперников. Считаю, что такие спарринги, как против Полесья и Динамо, обязательно пойдут на пользу нашей команде. Уже сейчас должны определять 16-18 игроков, которые будут готовиться к первым официальным матчам. Максим Механив сегодня сыграл достаточно неплохо. У нас есть три голкипера и у всех них есть шансы играть в стартовом составе. Возможно, именно Механив начнет весеннюю часть сезона в стартовом составе…

Мы никогда не подстраиваемся под соперника и стараемся играть в свой футбол. Для нас очень важно придерживаться своего игрового стиля», – сказал Александр Рябоконь.

По теме:
Максим МЕХАНИВ: «Было интересно проверить себя на фоне киевского Динамо»
Александр ЖОВТЕНКО: «Самое главное в футболе – забить больше, чем соперник»
«Я все время был на телефоне». Коуч Оболони рассказал о поражении от Динамо
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15 марта 2026, 09:12 6
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания

Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Авто/мото | 15 марта 2026, 10:59 11
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона

Первая победа юного пилота Мерседеса

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15.03.2026, 07:10
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
Футбол | 15.03.2026, 12:27
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
Олег ШАНДРУК: «Матч с Кудровкой? Больше негатива после игры»
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Футбол | 14.03.2026, 17:41
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Популярные новости
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
14.03.2026, 06:42 4
Бокс
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59 1
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 3
Футбол
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
13.03.2026, 12:27 1
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
