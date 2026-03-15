  Александр ЖОВТЕНКО: «Самое главное в футболе – забить больше, чем соперник»
15 марта 2026, 13:12 | Обновлено 15 марта 2026, 13:13
Александр ЖОВТЕНКО: «Самое главное в футболе – забить больше, чем соперник»

Защитник «Оболони» прокомментировал результат матча с «Динамо»

ФК Оболонь. Александр Жовтенко

В поединке 20-го тура УПЛ «Оболонь» со счетом 1:2 проиграла «Динамо». Результат киевского дерби прокомментировал защитник «Оболони» Александр Жовтенко.

– Саша, как ты оцениваешь свое выступление? Ты выиграл много дуэлей и даже несколько раз спас команду от пропущенных мячей.

– Что я могу сказать… Это все хорошо – верховые дуэли, борьба, но самое главное в футболе – забить больше, чем соперник. К сожалению, нам это не удалось. Поэтому двигаемся дальше.

– Было заметно, что в течение матча ты буквально не отпускал Матвея Пономаренко. Насколько сложна была эта дуэль и как ты к ней готовился?

– Готовился как к любому сопернику. Чуть-чуть смотрел нарезки, мы с ним знакомы. Это хороший нападающий, сильный футболист, но для меня это была обычная рабочая дуэль.

– Как оцениваешь игру команды? В первом тайме вы сразу пошли вперед и забили, а во втором создавать моменты было труднее. С чем это связано?

– Мы готовились как к любому матчу. Конечно, это было киевское дерби – борьба за город. К сожалению, сегодня мы ее проиграли. Забили быстрый гол, но потом пропустили. Думаю, Динамо сегодня было сильнее.

– На 85-й минуте тебя заменили. Было слышно, что тренеры говорили о возможных судорогах. Что действительно произошло?

– Все хорошо, мы уже разобрали этот момент. Никаких судорог не было, просто рабочая ситуация.

– В начале второго тайма произошел немного курьезный момент, когда ты выбил мяч в сторону Игоря Костюка. Ожидал ли, что мяч улетит именно туда?

– Это был случайный момент. Я сразу попросил прощения, потому что не видел его и не хотел, чтобы так произошло. Такие эпизоды иногда случаются в игре.

Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
