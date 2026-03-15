15 марта 2026, 11:41 | Обновлено 15 марта 2026, 11:48
570
0

Олег ДУЛУБ: «Этот матч – игра за шесть очков. Супряга – просто фантастика»

Специалист поделился ожиданиями от матча Эпицентра против львовского Руха

15 марта 2026, 11:41 | Обновлено 15 марта 2026, 11:48
570
0
Олег ДУЛУБ: «Этот матч – игра за шесть очков. Супряга – просто фантастика»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча Эпицентра против львовского Руха в 20 туре Украинской Премьер-лиги

– Эпицентр – Рух. Пожалуй, матч за «шесть очков». Ребята Нагорняка выглядят куда лучше, чем «детский сад» Ивана Федыка. Смогут ли они одержать легкую победу? Чего ждать от этого матча?

– Последняя игра Эпицентра (победа над Колосом 4:0). Супряга забил дважды – просто фантастика. Гол Ковальца....В моральном плане преимущество, конечно, имеет Эпицентр. У молодых ребят из Руха достаточно плохое психологическое состояние, это ясно. Здесь могут быть разного рода нюансы.

Это игра за «шесть баллов». Здесь тактика и стратегия могут отойти на 2 или на 3 план. Здесь будет важно моральное состояние каждой из команд. Преимущество, конечно, у Эпицентра. Ребята Сергея Нагорняка понимают, что это игра за «девять очков», а даже не за шесть – победа позволит Эпицентру обойти Рух в турнирной таблице, – сказал Дулуб.

Матч Эпицентр – Оболонь запланирован на воскресенье, 15 марта. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей. Эпицентр находится на 14 строчке с 17 баллами.

Олег Дулуб Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
