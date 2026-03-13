Олег ДУЛУБ: «Металлист 1925 сотворит сенсацию с Шахтером, а ЛНЗ...»

Уже сегодня, 13 марта, возвращается Украинская Премьер-лига. С пятницы по воскресенье фанаты смогут наслаждаться украинским футболом на стадионах и у экранов телевизоров.

Известный тренер Олег Дулуб, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от матчей 20 тура УПЛ. Специалист прогнозирует сенсацию в матче Шахтера и Металлиста 1925, а также ожидает интересной игры между ЛНЗ и Александрией.

Полтава – Карпаты. «Карпаты спокойно наберут три зачетных пункта»

– Полтава – Карпаты. Думаю, этот матч – реальный шанс для «львов» выбраться из пропасти. Сможет ли СК Полтава удивить фанатов и экспертов? Чего ожидать от матча?

– Все же, надо говорить, что это матч Карпаты – Полтава, потому что матч состоится именно во Львове. Во Львове всегда лучшая поддержка болельщиков – они являются 12-м игроком. Я ожидаю, что в этой игре Карпаты спокойно наберут три очка.

– Результаты СК Полтава действительно плохие. По вашему мнению, смогут ли подопечные Павла Матвийченко спастись от вылета из УПЛ?

– Я думаю, что шансы есть всегда. Пока они есть, даже теоретические, нужно бороться. Понятно, что СК Полтава сейчас находится в худшем положении, но только конец сезона сможет показать «кто есть кто». Последнее место не может не оказывать давление на футболистов – это негативно влияет на психологию игроков. Это очень тяжело.

Динамо - Оболонь. «У Динамо будет преимущество за счет собственного поля»

– Динамо - Оболонь. Киевское дерби. Подопечные Игоря Костюка находятся в хорошей форме, но с «пивоварами» просто не бывает никому. Чего ожидаете от этого поединка?

– Я ожидаю боевой игры. У Динамо будет преимущество за счет собственного поля, на мой взгляд. Фактор «своего поля» может сыграть решающую роль в этом матче. С «пивоварами», действительно, будет не легко. Этому есть причина: подопечные Александра Антоненко играют в три центральных защитника. Еще стоит отметить боевые качества «пивоваров». В матче с «Кривбассом» (0:0) они даже вдесятером выжали максимум из той игры. Все же, поставлю на победу киевского «Динамо» в этой игре.

– Зимой многие эксперты негативно отмечали отсутствие трансферов в Динамо, но Игорь Костюк «завел» молодых игроков, посадив на скамейку запасных Ярмоленко и Буяльского, и это дает результат. Как вам такая стратегия киевского клуба?

– Знаете, ставка на молодежь – это хорошо, но это, как правило, о краткосрочной перспективе. Это может быть лишь эпизодическим решением задачи. Если же говорить стратегически – нужен опыт, сплав опыта и молодости. Нельзя делать ставку только на опыт или только на молодость. Здесь нужно соблюдать баланс.

В Динамо есть тренер, который принимает решения. Они принимают решения совместно с президентом клуба, и только они могут сказать, насколько эта стратегия сработает. На мой взгляд, очень трудно анализировать, когда это происходит в краткосрочной перспективе. Молодежь отличается нестабильностью.

Понятно, что сейчас очень хорошо проявляет себя Матвей Пономаренко и поймал удачу. Он забивает голы! Фактор Пономаренко может сыграть свою роль в матче против Оболони.

ЛНЗ - Александрия. «В этой игре возможны сюрпризы»

– ЛНЗ - Александрия. Подопечные Виталия Пономарева вернулись на победный путь, а Александрия продолжает идти ко дну. Каким будет ваш прогноз на этот матч?

– Очень интересная пара. Давайте вспомним результат первого круга (4:1 в пользу «горожан»). Никто не ожидал, а Александрия дома уверенно обыграла ЛНЗ. На мой взгляд, Александрия, по подбору исполнителей, находится не на своем месте в турнирной таблице УПЛ (15 место). Эта игра может стать решающей для подопечных Кирилла Нестеренко во втором круге.

Манера игры Александрии очень хорошо «ложится» на манеру игры ЛНЗ. В этой игре возможны сюрпризы. Сюрпризы именно в плане финального результата. ЛНЗ вернулся на тропу войны – в когорту лидеров, что показала убедительная победа над неуступчивым Вересом (3:0).

«Кудровка» – «Верес». «Я бы отдал небольшое преимущество «Кудровке»

– «Кудровка» – «Верес». На мой взгляд, это матч довольно равных команд. Что станет ключевым фактором в определении победителя? Кого вы считаете фаворитом этой встречи?

– Я бы отдал небольшое преимущество «Кудровке», особенно если учитывать их последнюю игру с Карпатами (1:1), особенно второй тайм – достаточно качественная игра подопечных Василия Баранова.

Здесь может сыграть фактор разгромного поражения Вереса в матче против ЛНЗ (0:3). Подопечные Олега Шандрука захотят реабилитироваться перед собственными болельщиками. Кудровка в более спокойном эмоциональном состоянии перейдет к игре, но зная неуступчивость Вереса, можем ожидать сюрпризов.

Полесье – Кривбасс. «В Полесье есть более опытные игроки»

– Полесье – Кривбасс. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня оправиться от поражения в матче с Динамо и вернуться на путь побед? Что может помочь Кривбассу отобрать очки у «волков»?

– В Полесье есть более опытные игроки. Кривбасс играет молодыми ребятами, хоть это и легионеры. В таких матчах большое значение имеет опыт футболистов. Важно, насколько быстро футболисты Полесья восстановились после поражения в матче с Динамо (1:2). Поражение «волков» было действительно болезненным. Турнирная таблица тоже заставляет Полесье играть только на победу.

У игроков Кривбасса есть скорость. Они могут классно выбегать в быстрые атаки. У них достаточно неплохих исполнителей, особенно по меркам Украинской Премьер-лиги. Преимущество, все же, отдам житомирскому Полесью.

Эпицентр – Рух. «Это игра за «шесть баллов»

– Эпицентр – Рух. Пожалуй, матч за «шесть очков». Ребята Нагорняка выглядят гораздо лучше, чем «детский сад» Ивана Федыка. Смогут ли они одержать легкую победу? Чего ожидать от этого матча?

– Последняя игра Эпицентра (победа над Колосом 4:0). Супряга забил дважды – просто фантастика. Гол Ковальца... В моральном плане преимущество, конечно, у Эпицентра. У молодых ребят из Руха довольно плохое психологическое состояние, это ясно. Здесь могут быть разного рода нюансы.

Это игра за «шесть очков». Здесь тактика и стратегия могут отойти на второй или третий план. Здесь будет важен моральный дух каждой из команд. Преимущество, конечно, у «Эпицентра». Ребята Сергея Нагорняка понимают, что это игра на «девять очков», а не на шесть – победа позволит Эпицентру обойти Рух в турнирной таблице.

Колос – Заря. «Почти нигде нет явного фаворита»

– Колос – Заря. Думаю, матч равных команд. Есть ли здесь фаворит? Что станет ключевым фактором для определения победителя игры?

– Знаете, вы называете все эти пары – и почти нигде нет явного фаворита. Все пары достаточно равны. В этом матче стоит учитывать фактор домашнего поля. У Колоса достаточно неплохая команда и тренерский состав. Но, такой же хороший соперник им будет противодействовать – Заря. Думаю, здесь все решит фактор домашнего поля.

Шахтер – Металлист 1925. «Сенсация вполне возможна именно в этом матче»

– Шахтер – Металлист 1925. Безусловно, центральный матч тура в УПЛ. Уставший после Лиги конференций Шахтер сыграет против амбициозного и мотивированного коллектива Младена Бартуловича. В этой игре можно ожидать сенсацию?

– Думаю, да! Сенсация вполне возможна именно в этом матче. Лига конференций... Перелеты, переезды... Все это негативно отразится на психологическом состоянии игроков. Очень мотивированным будет Металлист 1925. Это достаточно неплохая команда, которая с каждым матчем становится сильнее, – сказал Дулуб.