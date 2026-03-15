Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Пономаренко, Краснопир и Крушинский получат дебютные вызовы в национальную команду
В расширенном списке сборной Украины у главного тренера Сергея Реброва появятся как минимум три новичка. Об этом пишет украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в расположение «сине-желтых» приедут: форвард Динамо Матвей Пономаренко, а также игроки Полесья Игорь Краснопир и Борис Крушинский.
В первом раунде плей-офф к ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.
Кого ще викликати Ребров мабуть ще вагається.