Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины

В расширенном списке сборной Украины у главного тренера Сергея Реброва появятся как минимум три новичка. Об этом пишет украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в расположение «сине-желтых» приедут: форвард Динамо Матвей Пономаренко, а также игроки Полесья Игорь Краснопир и Борис Крушинский.

В первом раунде плей-офф к ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.