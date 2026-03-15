ATP15 марта 2026, 03:10 | Обновлено 15 марта 2026, 03:15
Стали известны имена обладателей вайлд-кард на турнире в Майами
Соревнования в США пройдут с 15 по 29 марта
Организаторы турнира ATP 1000 и WTA 1000 опубликовали имена игроков, которые получили приглашение (wild card) в основную сетку турнира.
Мужская сетка
- Мартин Дамм (США)
- Дарвин Бланч (США)
- Моиз Куаме (Франция)
- У Ибин (Китай)
- Рэй Сакамото (Япония)
Женская сетка
- Винус Уильямс (США)
- Слоан Стивенс (США)
- Тейлор Таунсенд (США)
- Эшлин Крюгер (США)
- Дженнифер Брэди (США)
- Лилли Таггер (Австрия)
- Эмерсон Джонс (Австралия)
- Дарья Видманова (Чехия)
Поединки основной сетки турнира в женском разряде стартуют 17 марта, в мужском – 18 марта.
