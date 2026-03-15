ATP
15 марта 2026, 03:10 | Обновлено 15 марта 2026, 03:15
Стали известны имена обладателей вайлд-кард на турнире в Майами

Соревнования в США пройдут с 15 по 29 марта

Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы турнира ATP 1000 и WTA 1000 опубликовали имена игроков, которые получили приглашение (wild card) в основную сетку турнира.

Мужская сетка

  • Мартин Дамм (США)
  • Дарвин Бланч (США)
  • Моиз Куаме (Франция)
  • У Ибин (Китай)
  • Рэй Сакамото (Япония)

Женская сетка

  • Винус Уильямс (США)
  • Слоан Стивенс (США)
  • Тейлор Таунсенд (США)
  • Эшлин Крюгер (США)
  • Дженнифер Брэди (США)
  • Лилли Таггер (Австрия)
  • Эмерсон Джонс (Австралия)
  • Дарья Видманова (Чехия)

Поединки основной сетки турнира в женском разряде стартуют 17 марта, в мужском – 18 марта.

Алина Грушко
