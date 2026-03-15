Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 15 марта лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) продолжит выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Ориентировочно в 00:30 по Киеву испанец начнет поединок против Даниил Медведева (АТР 11).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятая встреча соперников. Счет 6:2 в пользу Алькараса.

Победитель противостояния в финале поборется с Янником Синнером.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.