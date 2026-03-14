14 марта 2026, 23:06 | Обновлено 14 марта 2026, 23:32
Игрок Арсенала стал самым молодым автором гола в истории АПЛ

Макс Доуман забил гол на 197 дней быстрее автора предыдущего достижения

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок лондонского Арсенала Макс Доуман в возрасте 16 лет и 73 дня стал самым молодым автором забитого мяча в истории АПЛ.

Произошло это в матче 30-го тура, в котором Арсенал победил на своем поле Эвертон со счётом 2:0.

Доуман забил гол на 197 дней быстрее Джеймса Вогана, который в 2005 году в составе Эвертона отличился забитым мячом в возрасте 16 лет и 270 дней.

Вспомним топ-20 самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги.

Топ-20 самых молодых авторов забитых мячей в истории АПЛ

  • 16 лет и 73 дня – Макс Доуман (Арсенал), 2026
  • 16 лет и 270 дней – Джеймс Воган (Эвертон), 2005
  • 16 лет и 356 дней – Джеймс Милнер (Лидс Юнайтед), 2002
  • 16 лет и 360 дней – Уэйн Руни (Эвертон), 2002
  • 16 лет и 361 день – Рио Нгумоха (Ливерпуль), 2025
  • 17 лет и 113 дней – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2004
  • 17 лет и 143 дня – Майкл Оуэн (Ливерпуль), 1997
  • 17 лет и 166 дней – Энди Тернер (Тоттенхэм Хотспур), 1992
  • 17 лет и 226 дней – Федерико Македа (Манчестер Юнайтед), 2009
  • 17 лет и 229 дней – Льюис Майли (Ньюкасл Юнайтед), 2023
  • 17 лет и 247 дней – Итан Нванери (Арсенал), 2024
  • 17 лет и 309 дней – Дэниел Джеббисон (Шеффилд Юнайтед), 2021
  • 17 лет и 317 дней – Рахим Стерлинг (Ливерпуль), 2012
  • 17 лет и 342 дня – Микаэль Форсселл (Челси), 1999
  • 17 лет и 343 дня – Дэнни Кадамартери (Эвертон), 1997
  • 17 лет и 355 дней – Дэнни Велбек (Манчестер Юнайтед), 2008
  • 17 лет и 360 дней – Майкл Болл (Эвертон), 1997
  • 18 лет и 12 дней – Марк Куллен (Халл Сити), 2010
  • 18 лет и 12 дней – Ли Каттермол (Мидлсбро), 2006
  • 18 лет и 14 дней – Виктор Аничебе (Эвертон), 2006
