Игрок Арсенала стал самым молодым автором гола в истории АПЛ
Макс Доуман забил гол на 197 дней быстрее автора предыдущего достижения
Игрок лондонского Арсенала Макс Доуман в возрасте 16 лет и 73 дня стал самым молодым автором забитого мяча в истории АПЛ.
Произошло это в матче 30-го тура, в котором Арсенал победил на своем поле Эвертон со счётом 2:0.
Доуман забил гол на 197 дней быстрее Джеймса Вогана, который в 2005 году в составе Эвертона отличился забитым мячом в возрасте 16 лет и 270 дней.
Вспомним топ-20 самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги.
Топ-20 самых молодых авторов забитых мячей в истории АПЛ
- 16 лет и 73 дня – Макс Доуман (Арсенал), 2026
- 16 лет и 270 дней – Джеймс Воган (Эвертон), 2005
- 16 лет и 356 дней – Джеймс Милнер (Лидс Юнайтед), 2002
- 16 лет и 360 дней – Уэйн Руни (Эвертон), 2002
- 16 лет и 361 день – Рио Нгумоха (Ливерпуль), 2025
- 17 лет и 113 дней – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2004
- 17 лет и 143 дня – Майкл Оуэн (Ливерпуль), 1997
- 17 лет и 166 дней – Энди Тернер (Тоттенхэм Хотспур), 1992
- 17 лет и 226 дней – Федерико Македа (Манчестер Юнайтед), 2009
- 17 лет и 229 дней – Льюис Майли (Ньюкасл Юнайтед), 2023
- 17 лет и 247 дней – Итан Нванери (Арсенал), 2024
- 17 лет и 309 дней – Дэниел Джеббисон (Шеффилд Юнайтед), 2021
- 17 лет и 317 дней – Рахим Стерлинг (Ливерпуль), 2012
- 17 лет и 342 дня – Микаэль Форсселл (Челси), 1999
- 17 лет и 343 дня – Дэнни Кадамартери (Эвертон), 1997
- 17 лет и 355 дней – Дэнни Велбек (Манчестер Юнайтед), 2008
- 17 лет и 360 дней – Майкл Болл (Эвертон), 1997
- 18 лет и 12 дней – Марк Куллен (Халл Сити), 2010
- 18 лет и 12 дней – Ли Каттермол (Мидлсбро), 2006
- 18 лет и 14 дней – Виктор Аничебе (Эвертон), 2006
16 - At 16 years and 73 days, Max Dowman has become the youngest scorer in Premier League history. Future. pic.twitter.com/71VkKePZkU— OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2026
