Игрок Арсенала стал самым молодым автором гола в истории АПЛ

Игрок лондонского Арсенала Макс Доуман в возрасте 16 лет и 73 дня стал самым молодым автором забитого мяча в истории АПЛ.

Произошло это в матче 30-го тура, в котором Арсенал победил на своем поле Эвертон со счётом 2:0.

Доуман забил гол на 197 дней быстрее Джеймса Вогана, который в 2005 году в составе Эвертона отличился забитым мячом в возрасте 16 лет и 270 дней.

Вспомним топ-20 самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги.

Топ-20 самых молодых авторов забитых мячей в истории АПЛ

16 лет и 73 дня – Макс Доуман (Арсенал), 2026

16 лет и 270 дней – Джеймс Воган (Эвертон), 2005

16 лет и 356 дней – Джеймс Милнер (Лидс Юнайтед), 2002

16 лет и 360 дней – Уэйн Руни (Эвертон), 2002

16 лет и 361 день – Рио Нгумоха (Ливерпуль), 2025

17 лет и 113 дней – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2004

17 лет и 143 дня – Майкл Оуэн (Ливерпуль), 1997

17 лет и 166 дней – Энди Тернер (Тоттенхэм Хотспур), 1992

17 лет и 226 дней – Федерико Македа (Манчестер Юнайтед), 2009

17 лет и 229 дней – Льюис Майли (Ньюкасл Юнайтед), 2023

17 лет и 247 дней – Итан Нванери (Арсенал), 2024

17 лет и 309 дней – Дэниел Джеббисон (Шеффилд Юнайтед), 2021

17 лет и 317 дней – Рахим Стерлинг (Ливерпуль), 2012

17 лет и 342 дня – Микаэль Форсселл (Челси), 1999

17 лет и 343 дня – Дэнни Кадамартери (Эвертон), 1997

17 лет и 355 дней – Дэнни Велбек (Манчестер Юнайтед), 2008

17 лет и 360 дней – Майкл Болл (Эвертон), 1997

18 лет и 12 дней – Марк Куллен (Халл Сити), 2010

18 лет и 12 дней – Ли Каттермол (Мидлсбро), 2006

18 лет и 14 дней – Виктор Аничебе (Эвертон), 2006