Решение принято. Реал определил цену на Лунина
Украинец может уйти за 25 миллионов евро
Мадридский «Реал» определился с потенциальной ценой на Андрея Лунина на фоне интереса со стороны топ-клубов Европы.
По информации источника, мадридцы готовы рассмотреть трансфер украинского голкипера примерно за 25 миллионов евро.
Сообщается, что интерес к украинцу проявляют клубы из АПЛ и Серии A. В то же время в «Реале» не спешат с решением и планируют вернуться к этому вопросу уже после завершения сезона.
Сам Лунин ранее заявлял, что счастлив в мадридском клубе и стремится прогрессировать, однако его будущее может измениться уже ближайшим летом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
