  Решение принято. Реал определил цену на Лунина
08 апреля 2026
2152
1

Решение принято. Реал определил цену на Лунина

Украинец может уйти за 25 миллионов евро

08 апреля 2026, 07:10 |
2152
1 Comments
Решение принято. Реал определил цену на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» определился с потенциальной ценой на Андрея Лунина на фоне интереса со стороны топ-клубов Европы.

По информации источника, мадридцы готовы рассмотреть трансфер украинского голкипера примерно за 25 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к украинцу проявляют клубы из АПЛ и Серии A. В то же время в «Реале» не спешат с решением и планируют вернуться к этому вопросу уже после завершения сезона.

Сам Лунин ранее заявлял, что счастлив в мадридском клубе и стремится прогрессировать, однако его будущее может измениться уже ближайшим летом.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
У Лунтіка 7 матчів за сезон 14 пропущених. Реалу щоб виграти з ним на воротах треба забивати 3 і більше.
