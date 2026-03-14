Италия14 марта 2026, 21:04 | Обновлено 14 марта 2026, 21:05
10-й гол топ-бомбардира. Наполи выиграл непростой матч Серии A
Хойлунд забил, Наполи идет в топ-3
Наполи в матче чемпионата Италии сумел обыграть аутсайдера Лечче со счетом 2:1. Отметим десятый в сезоне Серии A гол форварда Расмуса Хойлунда.
Больше только у лидера Интера Лаутаро Мартинеса, который оформил 14 мячей.
Наполи набирает 59 очков и идет на третьей позиции с отставанием от лидера Интера в 9 пунктов. У Лечче 27 очков и 16-е место.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Наполи – Лечче 2:1
Голы: Хойлунд, 46, Политано, 67 Сиберт, 3
