10-й гол топ-бомбардира. Наполи выиграл непростой матч Серии A

Наполи в матче чемпионата Италии сумел обыграть аутсайдера Лечче со счетом 2:1. Отметим десятый в сезоне Серии A гол форварда Расмуса Хойлунда.

Больше только у лидера Интера Лаутаро Мартинеса, который оформил 14 мячей.

Наполи набирает 59 очков и идет на третьей позиции с отставанием от лидера Интера в 9 пунктов. У Лечче 27 очков и 16-е место.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Наполи – Лечче 2:1

Голы: Хойлунд, 46, Политано, 67 Сиберт, 3

